Наталья Сергунина: Москва стала финалистом конкурса «Мировая столица дизайна — 2024»

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14 июля 2021, 11:12

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Всемирная организация (World Design Organization) объявила о выходе Москвы в финал конкурса «Мировая столица дизайна - 2024». Финалистами также стали Сан-Диего и Тихуана, которые считаются единой двунациональной городской агломерацией. Победитель станет известен в октябре.



«Выход в финал - это показатель качественной работы всей команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии и правительства Москвы. Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города. Поэтому был сделан еще один шаг на пути к презентации нашей столицы как международной витрины уникальных идей и проектов, привлекательной для креативных предпринимателей и инвесторов», - отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Сообщается, что в планах столицы на 2024 год - укрепление креативной экономики, представление новых технологических решений для устойчивого городского развития, создание успешной инфраструктуры для культуры и бизнеса, в которой дизайн будет способствовать инновациям, ориентированным на людей.



Конкурс «Мировая столица дизайна» проводится с целью повышения осведомленности международной аудитории о городских инициативах, новых решениях, сильных сторонах и ценностях дизайна, а также инновационных подходах, используемых в повседневной жизни. Так, он привлекает внимание городов, заинтересованных в демонстрации передового опыта в области городской политики и инноваций. Кроме того, в его рамках есть возможность находить местных, национальных и международных партнеров.



Всемирная организация дизайна раз в два года объявляет город, который успешно работает в области дизайна в целях городского планирования, инновационного и бизнес-развития, а первой мировой столицей дизайна признали итальянский Турин в 2008 году. Этого звания также удостаивались Лилль, Мехико, Тайбэй, Кейптаун и Хельсинки. Валенсия получит этот статус в 2022 году.



Москва принимает участие в конкурсе при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития и подведомственного ему Агентства креативных индустрий.





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