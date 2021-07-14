Неудачный розыгрыш: под Севастополем мужчины с оружием и в шортах увели отдыхающего с пляжа

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14 июля 2021, 11:09 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

Отдыхающие словно за норму приняли появление между шезлонгов явно подозрительной пары с огнестрельным оружием.



Инцидент случился в поселке Учкуевка под Севастополем. Две мрачных личности – один с автоматом Калашникова, другой с пистолетом в руках – в майках и шортах, забрали мужчину с пляжа и увезли, усадив в легковушку. При этом среди отдыхающих не возникло никакой паники хотя налицо была возможность неожиданной перестрелки, так как парочка явно не походила на сотрудников спецслужб, а скорее ассоциировалась с бандитской группировкой. Кто-то даже в упор начал снимать происходящее на телефон, нисколько не боясь получить пулю.



Позже выяснилось, что это был розыгрыш, в ходе которого «жертву» перепутали.



Но удивительно и то, что «жертва» демонстрирует феноменальную покорность – не сопротивляется, не зовет на помощь, не требует предъявить документы, хотя очевидно, что Спецназ в трусах и с «Калашом» разгуливать по пляжу не будет.



Юристы не исключают что шутка может закончиться возбуждением дела о похищении человека. «В подобной ситуации много нюансов», - пояснил «АН-Крым» один из специалистов в области права.

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