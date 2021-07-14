Крымчане в социальных сетях обсуждают звонки от представителей МТС и Билайн​

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14 июля 2021, 10:59 Источник: Аргументы недели-Крым

Судя по отзывам в социальных сетях обзвон жителей полуострова носит массовый характер.

И МТС и «БиЛайн» предлагают условия: при подключении номера они бесплатно подтягивают интернет.

Некоторые крымчане пишут, что удивляются и спрашивают у звонящего: «А что, вы есть у нас?!», после чего на том конце, не теряя самообладания интересуются городом проживания абонента, потом улицей и номером дома и заявляют: «К вашему дому подтянуть кабель возможности нет».

Особо настойчивые продолжают интересоваться: «Так вы зашли в Крым?», но на этом интересном вопросе связь прерывается.

«К Крыму подтянуть кабель возможности ни у МТС, ни у БиЛайна нет», - делают вывод в соцсетях.

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