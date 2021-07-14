Аналитики сообщили о снижении цен на авиабилеты в города на юге России

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2021, 09:03 Источник: RT

море, фото: pixabay.com

Аналитики рассказали об изменениях в ценах на авиабилеты по популярным южным направлениям России за прошедшую неделю. Соответствующее исследование опубликовало RT.

По данным специалистов, средняя стоимость авиабилетов в одну сторону, приобретённых в наиболее востребованные южные города, на прошедшей неделе снизилась на 6% - с 6 тысяч рублей до 5,6 тыс. рублей.

Отмечается, что на 34% подешевели рейсы в Краснодар, на 28% - в Ростов-на-Дону и на 27% - в Нальчик.

При этом средняя цена на билеты в Анапу снизилась на 20%, на 9% ― у Геленджика и Симферополя, на 6% - в Астрахань, а в Сочи средняя стоимость, наоборот, возросла с 5 200 рублей до 6 300 рублей.

Однако цены на перелеты в Минеральные Воды и Махачкалу за этот период не изменились – 4 800 рублей и 4 500 рублей соответственно.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, комментируя результаты исследования, пояснил, что на цены могло повлиять открытие авиасообщения с Турцией и Египтом. Также он не исключает, что две волны непогоды, которые были в этом году в Крыму и в Краснодарском крае, тоже сказываются на спросе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости