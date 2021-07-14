Глава Минтруда РФ разъяснил получение выплат семьям с детьми школьного возраста

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14 июля 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

дети, фото: Anton Belitsky/ globallookpress.com

Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа. По его словам, родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд.

«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей в школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день»,- пояснил он.

Котяков отметил, что, начиная с 15 июля, родители могут направить свои заявления в ПФР. При этом он добавил, что некоторым людям нужно только проверить и подтвердить корректность данных в личном кабинете на «Госуслугах», поскольку документ будет сформирован автоматически. Министр уточнил, что выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста - это единовременное пособие, поэтому она может быть перечислена на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении.

Кроме того, в пресс-службе Минтруда объяснили, что обратиться за выплатой можно до конца октября. Средства получат те семьи с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября 2021 года, либо детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18 лет. Пособие могут получить не только родители, но и усыновители, опекуны и попечители детей, а также граждане с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

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