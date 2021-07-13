В Бельгии сносят памятник латышским легионерам

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13 июля 2021, 22:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Под чутким руководством евродепутата от Латвии Инесе Вайдере было направлено письмо в бельгийский муниципалитет Зедельгем, в котором содержится призыв к сохранению памятника «Латвийский улей свободы».

Как оказалось, в Бельгии было принято решение снести памятник латышским легионерам. Причина? Прославление нацистских коллаборационистов.

Разумеется, евродепутат от правящей националистической партии Инесе Вайдере против:

«Когда я узнала, что памятник, посвященный латвийским солдатам, находится под угрозой сноса, я поняла, что необходимо срочные меры. Предложение о сносе памятника появилось недавно. Понятно, что местные политики не только не понимают фактов истории, но и находятся под «давлением» со стороны. Мы также подчеркиваем, что именно советская пропаганда создала ложь о том, что наших легионеров приравнивают к нацистам. И это дезинформация до сих пор активно распространяется Россией с целью оклеветать Латвию»,- заявила г-жа Вайдере.

Что думают латвийцы по данному поводу?

Мнение из социальных сетей.

«Слава Богу! Кто-то проснулся! Доброе утро! Вот и аукнулось!»

«Простите, но это разве памятник? Это собачья будка! Сносить немедленно!»

«Я просто в шоке! Старая коммунистка Вайдере громче всех кричит! По ее словам, весь мир неправильно понимает «душу латышских прихвостней СС»

«Что за «улей свободы»? Я понимаю, что СС – «улей свободы»? Это же просто п@. Гнать в шею таких евродепутатов надо! Снесли «улей» и «пчелу Вайдере» гоните!»

«Таким, как Вайдере от СС не отделаться! Посмотрите, что происходит с русскими фамилиями в Латвии? Добавлена буква «С»: ПетровС, СидоровС, ИвановС… Поняли? Это от СС! Я считаю, что нужно снести памятник фашистам, а установить памятник Освободителям Европы!»

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