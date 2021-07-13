Композитор Раймонд Паулс: Надо работать, пока пальцы еще слушаются

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2021, 22:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото : Татьяна Тимука

Совсем скоро в концертном зале «Дзинтари», в рамках седьмого Юрмальского фестиваля пройдут пять концертов. Пожалуй, Латвия постепенно «отходит» от коронавируса и начинает привычную жизнь.

Первый концерт будет посвящен, конечно, Маэстро Раймонду Паулсу! Об этом прославленный композитор рассказал латвийским СМИ.

«А называется мой концерт «Четвертая волна». Были всякие «волны» в «Дзинтари», но теперь «Будут все!» И у меня сейчас тоже будут все!» - сказал Маэстро.

Действительно, на сцену выйдут латвийские звезды самых разных поколений: Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, Вероника Плотникова, Жорж Сиксна, группа «Кредо» и т.д.

Композитор поделился и своими планами: в августе он предстанет в концертах-спектаклях с участием артистов Рижского Русского театра…

«Я начал сотрудничать с Русской драмой 58 лет назад. Это был… 1963 год… Как давно, уже все и не вспомнить! Что я делал в 63-м? Помню, что писал музыку для фильма «Три плюс два»… Меня русская публика любит! Она более эмоциональная, открытая и быстрее идет на контакт. Надо работать, пока пальцы еще слушаются. И секрет мой в Русской драме знают: я люблю горький шоколад, и он всегда у администратора наготове!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости