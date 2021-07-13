Медики Латвии готовятся бастовать

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13 июля 2021, 22:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Забастовка врачей в Латвии. Фото: Gorod.lv

Профсоюз работников здравоохранения и социального ухода начал опрос членов о забастовочных переговорах. Профсоюз недоволен новой моделью оплаты труда врачей.

Почему профсоюз работников здравоохранения и социального ухода решил объявить о забастовке?

Все из-за того, что в 2022 году не ожидается роста зарплат младшего медицинского персонала. В то же время, врачи и медсестры получают прибавку около 9%.

Члены профсоюза возмущены дискриминирующим отношением министерства по отношению к работникам здравоохранения.

«К сожалению, в ведомстве министерства есть учреждения, где зарплаты существенно не повышались с кризиса 2009 года», отметила председатель профсоюза Инга Рудзите.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к латвийским врачам:

Янис Петронис, член правления 2-й Рижской больницы:

«Я практикующий врач и скажу, что некогда мне ходить на забастовки! У меня операции. Кто людей тогда лечить будет?»

Анита Райта, невролог клиники П. Страдыня:

«Я понимаю, что труд работников здравоохранения тяжелый. Но это наша профессия. Насколько я понимаю, то бастует молодое поколение… Да, они очень активные, желают получать оплату за свой труд достойную. И это правильно. Но я бастовать не пойду. Я врач более старшего поколения и думаю, что на своем месте я больше принесу пользы».

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