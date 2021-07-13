Синоптик Тишковец пообещал москвичам ночные зарницы и сухие грозы в среду

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13 июля 2021, 22:04 Источник: РИА Новости

небо, фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в среду, 14 июля, москвичи смогут увидеть ночные зарницы и сухие грозы. По его словам, к этому приведет энергетическое напряжение в атмосфере.

«Энергетическое напряжение в атмосфере и положительная энергия неустойчивости приведёт во второй половине среды к возникновению мощных облаков кучевых форм высотой 10-11 километров и, как следствие, из-за высушенности атмосферы - к сухим грозам и ночным зарницам», - пояснил он.

Тишковец пояснил, что сухая гроза - это гроза, которая наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Он уточнил, что природное явление возникает при температуре выше 30 градусов и низкой относительной влажности воздуха - менее 30-40%. Синоптик добавил, что в таком случае осадки, испаряясь в атмосфере, не успевают достичь поверхности земли. Однако эксперт отметил, что молнии в таких условиях могут привести к пожару.

«Зарница - мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе. При зарницах раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть вспышки молний, свет которых отражается от кучево-дождевых облаков, преимущественно их вершин», - резюмировал он.

Ранее Тишковец сообщил, что в четверг и пятницу в Московский регион придут интенсивные ливни.

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