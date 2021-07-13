Более сотни участников драки в Кузьминках будут выдворены из страны

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13 июля 2021, 20:44

Фото: Vk.com

Власти Москвы примут жесткие меры в отношении участников массовой драки в Кузьминках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.



«Считаем совершение подобных правонарушений недопустимым и предупреждаем, что попытки любых проявлений групповых нарушений общественного порядка, будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов с привлечением правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Сообщаем, что все 103 задержанных в настоящее время содержатся в органах внутренних дел до суда и, в случае привлечения их к ответственности по ч 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении граждан иностранных государств будут инициированы меры по их выдворению за пределы России», - говорится в сообщении.



Отмечается также, что события стали предметом межведомственного совещания, организованного департаментом с участием представителей органов исполнительной власти столицы, УФСБ России по Москве и Московской области, ГУ МВД России по Москве, ГСУ СК России по Москве, прокуратуры Москвы, а также Федерации мигрантов России. Участники совещания обсудили причины и обстоятельства произошедшего, а также принятые меры по пресечению правонарушений.



«Отметим, что произошедшее расцениваем как чрезвычайное происшествие. Дальнейшее развитие ситуации взято на контроль соответствующими органами исполнительной власти власти города Москвы и правоохранительными органами», - говорится в сообщении.



Также отмечается, что применяемые с 15 марта 2020 года временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции «не касаются иностранных граждан, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе в связи с участием в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании».



«Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан будут инициированы меры, связанные с установлением ограничения на въезд в Российскую Федерацию», - отмечает пресс-служба ведомства.



Вечером 12 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте между гражданами в районе станции метрополитена «Кузьминки», переросшем в драку, в ходе которой несколько человек получили телесные повреждения. Прибывшими на место сотрудниками полиции и Росгвардии конфликт локализован, приняты меры по недопущению и пресечению нарушений общественного порядка, задержанию и доставлению в территориальные органы внутренних дел участников инцидента.



Всего в полицию для разбирательства было доставлено 103 человека. При этом, подавляющее большинство правонарушителей являются приезжими из стран ближнего зарубежья. Установлено, что поводом для выяснения отношений стал бытовой конфликт, между приезжими, произошедший несколькими днями ранее на территории Московской области, в ходе которого за медицинской помощью обратились 3 иностранных гражданина.





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