Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса за июнь 2021 года

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13 июля 2021, 17:04

Фото: pixabay.com

Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что в июне 2021 года в Москве зарегистрирована 16 тыс. 271 смерть, коронавирус при этом в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 тыс. 527 случаях.



«В июне в Москве зарегистрирован 16 тыс. 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3 тыс. 145 случаев. Это обусловлено значительным влиянием двух основных причин. Во-первых, в июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5 тыс. 942 случаев и по сравнению с маем (2 тыс. 812) выросла более чем в два раза. Было отмечено поступление большого числа тяжелобольных пациентов в больницах - ежедневно от 1,7 тыс. до 1,9 тыс. человек. Больше пациентов начали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию легких (число пациентов, состоящих на ИВЛ, достигло 600-700 человек)», - говорится в сообщении.



Как подчеркивается, такой рост эпидемиологи связывают прежде всего с циркуляцией нового («дельта») штамма заболевания, который в разы заразнее и вызывает более тяжелое течение заболевания. Как следствие, COVID-19 в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 тыс. 527 случаях. От COVID-19 как основной причины смерти в июне умерли 4 тыс. 886 человек, 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим COVID-19. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае.



«Во-вторых, еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, стала аномальная жара, которая (как и летом 2010 года) привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам врачей-кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются: потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт. Таким образом, избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин - резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды», - отмечается в департаменте здравоохранения Москвы.



Там также отметили, что летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет: 2,78%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной; 3,88%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.



«Вакцинация - единственный эффективный способ защиты от коронавирусной инфекции и ее тяжелейших последствий. В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, без записи вакцинация проводится в семи центрах госуслуг «Мои документы», торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них центр вакцинации в Гостином дворе - один из крупнейших прививочных павильонов в Европе. Режим его работы был расширен - теперь сделать прививку здесь можно с 8:30. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тыс. человек в сутки. Для вакцинации иностранных граждан, проживающих или работающих в Москве, заработал крупнейший центр вакцинации в «Лужниках», пропускная способность которого составляет более 15 тыс. человек в день. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник», - добавили в Депздраве.



Ранее главный врач городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова сообщила, что в связи с жаркой погодой в столице может увеличиться количество летальных исходов, связанных с различными заболеваниями.



Главный врач московской городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода также отмечал, что риск летального исхода у людей, страдающих хроническими заболеваниями в жару повышается. Он подчеркнул, что жара может оказать влияние на течение болезни у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.





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