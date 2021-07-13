Председатель Орловского облсовета «зачищает» своих?

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13 июля 2021, 14:56 Алексей БОГОМОЛОВ

Фото: Орловский облсовет

Предвыборные баталии в Орловской области начались. И важный вопрос в них такой: удастся ли партии «Единая Россия», отделение которой в области одиннадцатый год, причём, как нам представляется, вопреки уставу, возглавляет Леонид Музалевский, не допустить усиления влияния других партий и групп в Орловском областном Совете народных депутатов. От результата выборов зависит политическое будущее этого чиновника, за которым тянется серьёзный шлейф обвинений в нарушении действующего законодательства, в том числе и анктикоррупционного.

Недавно на FLB.RU были обнародованы результаты лингвистической экспертизы, которые, как считают многие, доказывают совершение Музалевским противоправных действий в отношении одного из кандидатов в депутаты Орловского горсовета в августе прошлого года, заключавшиеся в предложении общего покровительства и иных услуг за снятие этого кандидата с выборов. Сейчас ему приходится работать «на два фронта» - отбиваться от этих обвинений и одновременно пытаться устранять конкурентов из своей же партийной среды, способных либо занять его нынешний пост, либо своими действиями скомпрометировать орловскую парторганизацию. Об особенностях «боевых действий» среди своих и пойдёт речь в данной публикации.

Леонид Музалевский снимает маску и хочет на третий срок. И в облсовете, и в "Единой России". Всё зависит от результатов выборов



Перед выборами в новый состав Орловского областного Совета народных депутатов у его нынешнего председателя Леонида Музалевского была одна сверхзадача: остаться в этой должности если не на полный третий срок (FLB.RU публиковал материал на эту тему), то хотя бы на один год. Вопрос для него принципиальный, поэтому и силы к его решению были подключены немалые. Леонид Семёнович – человек простой, начавший заниматься бизнесом в «лихие девяностые», поэтому свой путь к намеченной цели он начал с того, что стал тем или иным образом избавляться от конкурентов. При этом степень опасности со стороны того или иного «товарища по партии» он определял лично. Идеальным для нынешнего председателя был бы такой список кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» в который не входил бы ни один человек, способный пройти все согласования и занять кресло председателя. Кроме самого нынешнего спикера, конечно. И в результате в «список Музалевского» не были включены некоторые относительно сильные в политическом плане фигуры. С другой стороны, ему вынужденно пришлось расстаться с рядом соратников, которые, как и он сам, стали героями публичных скандалов с криминальным оттенком.



ПРАЙМЕРИЗ ПО-ОРЛОВСКИ: ПУСТЬ ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ ПЕРВЫМИ!



Предварительное голосование по-орловски, которое Леонид Семёнович Музалевский выдавал за «глас народа», на деле оказалось чистой формальностью. Вот что он говорил перед началом внутрипартийного предварительного голосования в мае нынешнего года: «От самих орловцев будет зависеть, кто представит «Единую Россию» на выборах всех уровней, которые пройдут в сентябре этого года. Голосование проходит по открытой модели – принять участие в процедуре могут все желающие, зарегистрированные на портале «Госуслуги». Приглашаю всех неравнодушных орловцев выбрать кандидатов, которым они доверяют».

Музалевский пригласил, жители области выбрали кандидатов. Но на деле результаты предварительного голосования для Леонида Семёновича – отнюдь не руководство к действию и от «неравнодушных орловцев» в общем – то ничего не зависит. В результате из 25 одномандатных избирательных округов только в шести были строго учтены результаты «праймериз». А в остальных всё делалось исключительно по указаниям секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Где-то первое место поменяли со вторым, в других округах кандидатами становились те, кто занял третье или даже пятое (11 округ) место. Некоторые победители «праймериз» – глава Мценского района Иван Грачёв, редактор газеты «За изобилие» Олег Бушля, депутаты облсовета Ирина Гоцакова и Елена Астахова и другие в единороссовских кандидатских списках вообще не фигурируют.

А теперь вопрос: для чего проводить предварительное голосование, если его итоги учитываются самым что ни на есть избирательным образом? Многие жители Орловской области уже давно поняли, что Леониду Семёновичу Музалевскому их мнение неинтересно. Именно поэтому в 2019 (последнем допандемийном) году они вышли на массовый митинг с требованием его отставки и собрали более 28 000 подписей с аналогичным требованием, направленных в Администрацию Президента России.

Правда, конечно в отдельных случаях есть очевидные причины того, почему выигравшие «праймериз» граждане и гражданки, а также действующие депутаты облсовета, в том числе и близкие к председателю, оказались вне списков.

Возьмём, например, близкого соратника спикера Музалевского, депутата облсовета и до недавнего времени руководителя МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Андрея Митина. FLB.RU и газета «Орловская среда» в совместном проекте «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» неоднократно обращались к деятельности этого гражданина, которого, несмотря на отсутствие профильного образования и необходимого стажа работы назначили директором муниципального транспортного предприятия. «Пикантность ситуации, - писали мы тогда,- состоит в том, что этот гражданин, как следует из справки о его трудовой деятельности, опубликованной на сайте Орловского областного Совета народных депутатов, в последний раз осуществлял какую-либо трудовую деятельность в 2007 году, то есть 13 лет назад, причем был директором ООО «МАН» (Митин Андрей Николаевич?), занимавшегося с 2000 года розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. Для людей, не знакомых с орловскими реалиями, может показаться диким, что на должность генерального директора муниципального унитарного предприятия в областной столице выдвигают в течение почти 13 лет нигде не работавшего, не имеющего необходимого для этой должности образования, стажа работы, опыта и прочих качеств гражданина, да еще и являющегося учредителем юридического лица. Но многим жителям региона такое назначение вполне понятно. Глава администрации Орла Александр Муромский (он подписал назначение,- Ред.) и Андрей Митин являются членами регионального политсовета партии «Единая Россия». В то же время в Орле сложилось стойкое мнение, что вопросы городского транспорта неформально курирует председатель регионального политсовета Леонид Музалевский.

Андрей Митин теперь опять готов к работе. Но уже не в государственных или муниципальных организациях

Год назад мы предполагали, что хотя Андрей Митин - депутат облсовета и член президиума регионального совета партии «Единая Россия», но ничего хорошего из его деятельности в МУП ТТП не выйдет. И были правы: проработав год он уволился, оставив ТТП в плачевном состоянии. Итогом его деятельности стало то, что в июне налоговая служба обратилась в суд с иском о банкротстве транспортного предприятия. Депутат Орловского городского Совета народных депутатов Виталий Рыбаков сообщил, что лизингодатель новых современных автобусов предполагает, что муниципальное предприятие к банкротству ведут преднамеренно, чтобы в дальнейшем изъять транспорт. Лизингодатель АО «МЛК» уже выставил претензию ТТП в связи с просрочкой авансового платежа в 6 800 000 рублей, п также первого и второго лизинговых платежей (во общей сложности около 3 300 000 рублей). По истечении срока ответа на претензию были направлены заявления в суд и в прокуратуру Орловской области, а копии в МУП «ТТП», Управление муниципального имущества и землепользования г. Орла и губернатору Орловской области. Из прокуратуры документы были отправлены в мэру Орла Юрию Парахину и в областную администрацию. Но из администрации Парахина, равно как и от губернатора Клычкова ответа не последовало. Обращения были проигнорированы.

Если сегодня транспортное предприятие не восстановить, то уже в этом году жители Орла могут вообще остаться без муниципального транспорта, осуществляющего важнейшую социальную функцию.

А Андрей Митин уволился заранее, причём, насколько нам известно, по настоянию коллег из «Единой России», чтобы перед новыми выборами в областной совет «не портить картинку» и снять ответственность за провал стратегии восстановления транспортной системы Орла с членов президиума регионального политсовета «Единой России». И своего рода признанием провала Митина в «руководстве» МУП «ТТП» стало то, что даже дружеские связи с Леонидом Музалевским, равно как и членство в президиуме ему не помогли – фамилия Митина в списке кандидатов в новый состав облсовета отсутствует.

Деятельность Андрея Митина на посту руководителя ТТП привела к ещё одной кадровой потере у орловских единороссов. Дело в том, что он принял к себе на работу в качестве личного помощника депутата Орловского областного Совета народных депутатов пенсионерку Ирину Пашкову, по образованию отнюдь не транспортницу, а учительницу истории и юриста. На «праймериз» «Единой России» она позиционировала себя как «председатель детских благотворительных фондов Орловской области». Но оказалось, что её трудовая книжка лежит в бюджетной организации – муниципальном унитарном производственном предприятии водопроводно-канализационного хозяйства, в сокращении «Орёлводоканал». Какое отношение может иметь преподаватель истории и английского языка с юридическим уклоном к водопроводу и канализации – загадка. Но с 1 июня 2018 года депутат Орловского областного совета народных депутатов, член фракции «Единая Россия» должна была заниматься на основном рабочем месте связями с общественностью на ниве водопровода и канализации!

Записи в трудовой книжке депутата облсовета Ирины Пашковой. Учитель истории, менеджер Орелводоканала, а по совместительству помощник другого депутата областного совета Андрея Митина



А член президиума регионального отделения партии «Единая Россия» депутат облсовета Андрей Митин взял её – депутата того же совета к себе на вторую работу в качестве помощницы! Сейчас во всех хитросплетениях этого трудоустройства и причинах того, что госпожу Пашкову крайне редко видели, как в ТТП, так и в «Орелводоканале» разбираются правоохранительные органы. Сама же Ирина Пашкова после публикации в «Орловской среде» документов о её трудовой деятельности, хоть и выиграла предварительное голосование «Единой России» по 17 одномандатному избирательному округу, но в список кандидатов в депутаты не попала. А единственным кандидатом от «Единой России» по этому округу стала занявшая третье место Елена Цыганкова, директор детской школы искусств.

В список кандидатов в депутаты не попал и член президиума Орловского регионального политсовета партии «Единая Россия» Сергей Волков. В отношении него с использованием материалов прокурорских проверок «Агентством федеральных расследований FLB.RU» и газетой «Орловская среда» год назад было проведено расследование, которое выяснило, что он арендовал элитный участок в 22 сотки посёлке Горки Неполодского сельского поселения в Орловском районе Орловской области за три тысячи рублей в год. А затем даже сумел выкупить данный участок за 1732 рубля!



Договор купли-продажи участка гражданину Волкову и расчёт стоимости выкупа земельного участка А когда в 2017 году прокуратура Орловской области проводила проверку в отношении нарушений при приобретении земельного участка и строительства дома депутатом Волковым, то он, председатель комитета областного Совета народных депутатов по бюджету, налогам и финансам, потерял память! Вот избранные места из его объяснений (копия документа имеется в распоряжении FLB.RU)

«К кому и когда я обращался в администрацию Орловского района по выделению этого земельного участка, я уже не помню в силу значительного промежутка времени». «Кому и когда персонально предоставлял документы, тоже не помню…» «По поводу аренды земельного участка в 2008 г., обстоятельств заключения договора от 23.05.2008 ничего пояснить не могу, т.к. прошло много времени». «По процедуре приобретения земельного участка в п. Горки я ничего ответить не могу». «Как заключался договор аренды земли… и кто этому способствовал, я не помню». «Указанный дом был построен на сэкономленные моею семьёй денежные средства, полученные от законной трудовой деятельности. В настоящее время я уже не помню, где именно приобретались строительные материалы». «Относительно оплаты могу утверждать, что всё оплачивалось, либо мною, либо членами моей семьи. Часть работ выполнялась самостоятельно мною либо моими родственниками, их фамилии не помню». «Документы на строительство не сохранялись, т.к. передо мною такие цели не ставились».

Проверка прокуратуры четырёхлетней давности так и не пришла к логическому завершению, но в том числе и в результате того, что её первые результаты были озвучены в рамках проекта «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!», Леониду Семёновичу Музалевскому пришлось отказаться от идеи ещё раз пролоббировать кандидатуру Волкова на грядущих выборах. Похоже, что и свой пост в президиуме регионального политсовета «Единой России» он также покинет…

А в заключение этого раздела ещё одна цитата, принадлежащая секретарю Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леониду Семёновичу Музалевскому, опубликованная на официальном партийном сайте: «Кандидаты от партии представлены широким спектром профессий и сфер деятельности. Среди них представители бизнеса и аграрного сектора, органов власти, педагоги, работники здравоохранения и культуры, общественники, волонтеры, молодежь и студенчество… Все кандидаты прошли процедуру предварительного голосования и уже имеют поддержку жителей».

Отличная цитата, показывающая «торжество демократии» в орловской парторганизации! Смущает только один маленький – маленький нюанс: сам Леонид Семёнович никакой «процедуры предварительного голосования» не проходил. «Поддержка жителей» его не интересует…



ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НЕ УСМОТРЕНА

Мы предполагали, что уникальность Леонида Семёновича Музалевского велика, но не настолько, что он оказался единственным на настоящий период главой регионального законодательного органа, в отношении которого соратниками была проведена проверка соблюдения ограничений и запретов. Тем не менее это случилось.

Вот краткая предыстория. 26 февраля 2021 года FLB.RU публикует расследование относительно того, как близкие родственники и деловые партнёры спикера Орловского облсовета организовали в Орле фирму по торговле водой, сначала как бы в рамках партийной программы (у «Единой России была таковая), а потом просто в частном порядке. Фирма ООО «Исток», в которой директором трудится сын спикера, а учредители тесно связаны с его семейным бизнесом, стала крупнейшим поставщиком разливной артезианской воды в городе. Торговля осуществлялась с помощью автоматов, с явным уклоном в сторону шифрования отчётности, в том числе налоговой, но никаких проверок в отношении «чистой воды Музалевских» до поры не проводилось.

После нашей публикации депутаты, общественники и простые граждане Орловской области заинтересовались тем, что в конце прошлого года Леонид Семёнович лично попросил губернатора Орловской области Андрея Клычкова «принимая во внимание социальную значимость вопроса» (а как иначе, если сын возглавляет крупнейшую фирму по розничной торговле водой), «предусмотреть меры поддержки субъектам малого и среднего бизнеса для налогоплательщиков, осуществляющих реализацию питьевой воды населению». Это письмо мы опубликовали тогда же, 26 февраля.

«26 марта прокуратура Орловской области направила информацию о данных событиях в Комиссию орловского облсовета по законодательному обеспечению противодействия коррупции. Но членов комиссии настолько напугало слово «коррупция» применительно к спикеру облсовета и главному единороссу, что они, для приличия подождав до 13 апреля, направили документ прокуратуры в другую комиссию, которая в общем-то не имеет никаких полномочий выяснять особенности взаимоотношений депутатов со своими родственниками – руководителями фирм, которым оказываются некоторые преференции на высшем уровне. Комиссия эта занимается проверкой соответствия сведений, которые депутаты предоставляют каждый год о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

18 апреля, неожиданно для многих, о коррупции заговорил первый заместитель Музалевского в облсовете Михаил Вдовин. Вот его прямая речь: «У нас в настоящее время президент сказал в последнее время, что необходимо контролировать не только доходы, но и расходы чиновников. Это федеральное законодательство. Это федеральное законодательство в этом направлении сейчас есть. Контроль за расходами есть может быть он не столь эффективен, может быть где-то прячется за каким-то родственником? Родственников надо проверять».

Пришлось мне лично предложить гражданину Вдовину перейти к делу: «Это золотые слова, под которыми и я готов подписаться, - сказал я в интервью «Орловским новостям, - Но у меня есть один закономерный вопрос: почему Михаил Васильевич Вдовин, первый вице-спикер Орловского облсовета, заместитель Леонида Семёновича Музалевского ещё и как секретаря регионального отделения «Единой России» не выступил с инициативой о проверке соответствия доходов и расходов своих товарищей по региональному политсовету партии Леонида Музалевского, Александра Муромского и Юрия Парахина?

Первый заместитель председателя Орловского областного Совета Народных депутатов и руководитель фракции «Единой России» в Орловском облсовете Михаил Вдовин, назвав меня «очень эрудированным и образованным человеком», за что ему большое спасибо, а себя – офицером, сообщил читателям, что «правоохранительные органы ни в чьих подсказках не нуждаются». То есть когда вопрос перешёл в практическую плоскость, «офицер Вдовин» не по – офицерски сдал назад: мол погорячился с «проверкой родственников», пусть правоохранительные органы разбираются.

В общем, уже тогда мне стало ясно, что комиссия облсовета никаких нарушений у Музалевского точно не найдёт. 26 апреля мы написали о том, что руководство орловского областного Совета народных депутатов возложило проверку возможной аффилированности с ООО «Исток» и использования должностных полномочий председателем Орловского областного Совета народных депутатов Музалевским Л.С. с целью обеспечения общего покровительства в осуществлении деятельности данного лица, возглавляемого его близким родственником, на комиссию, неправомочную проводить эту проверку».



Ответ заместителя председателя облсовета Вдовина о том, что председатель облсовета Музалевский и конфликт интересов - несовместимые понятия

А сейчас передо мной лежит официальный ответ. Нет, не комиссии, а первого заместителя Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаила Вдовина, который стопроцентно подтверждает мои предположения. В послании депутату Орловского городского Совета народных депутатов Виталию Рыбакову он пишет, что просьба председателя облсовета, обращённая к губернатору, касающаяся бизнеса, в котором его сын – главный игрок – это не только не конфликт интересов. Это даже сама невозможность его возникновения! Кто бы сомневался, что ответ будет именно таким...

А вот чем закончилась проверка, которая была организована по поручению прокуратуры Орловской области другими структурами и какие интересные подробности выяснились при её проведении, мы пока рассказать не можем.

Примечательное событие: в предвыборном угаре 6 июля нынешнего года Михаил Вдовин гордо сообщил на своей страничке в соцсети: «Где посадки? Этот вопрос Президента РФ В.В. Путина я сегодня переадресовал правоохранительным органам в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции».

Хотелось бы напомнить господину Вдовину, что он не только потерялся во времени, но и забыл о предмете внимания президента. Напомним ему, что данный вопрос президент России задавал на заседании президиума правительства 12 лет назад 1 июня 2009 года и совсем не по поводу коррупции, а в связи с обсуждением проблем контрабанды в лёгкой промышленности.

А насчёт «посадок» в Орловской области вопрос действительно актуальный. Дела экс-членов областного правительства Дениса Блохина, Ивана Залогина и мэра Орла Юрия Парахина на виду и на слуху. Вот только господина Вдовина они совсем не интересуют…

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