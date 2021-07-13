Почему велосипедисты легли на асфальт у Смольного​

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13 июля 2021, 13:49 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

11 июля более 20 петербургских велосипедистов провели акцию у здания правительства, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности на дорогах. Лежа на асфальте напротив Смольного, протестующие пытались донести: велосипедисты – самые уязвимые и беззащитные участники дорожного движения.

Поводом для протеста стала авария с трагичным исходом, произошедшая две недели назад. Опытного велосипедиста, ехавшего по пустому проспекту в светлое время суток, тогда насмерть сбил BMW. Конечно, завели уголовное дело, есть видеодоказательство преступления, но вопросы появляются по другому поводу. У девушки, которая сидела за рулем и стала виновницей аварии, было более полусотни нарушений правил дорожного движение, тридцать два раза она привлекалась к ответственности, но почему-то… прав ее никто до сих пор не лишил.

«Можно было бы избежать этой смерти? Да, но не в Петербурге и не в России, потому что культура вождения, правила дорожного движения и инфраструктура здесь такие, что находиться на улицах небезопасно абсолютно для всех: для пешеходов, велосипедистов и даже автомобилистов», – уверен организатор акции.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, участники также опубликовали петицию на Change.org, направив ее губернатору Петербурга Александру Беглову. Активисты требуют сделать дороги города безопаснее для велосипедистов.

«Смысл акции — показать, что мы самые хрупкие и беззащитные участники дорожного движения, и это неминуемо приводит к смертям. Мы надеемся на быструю реакцию администрации, чтобы люди перестали погибать и калечиться на дорогах города», – объясняют авторы петиции.

И все это правда необходимо. Потому что за последние тридцать дней в Санкт-Петербурге и Ленинградской области жертвами ДТП стали как минимум три велосипедиста.

Как изменить ситуацию? Решение у участников акции тоже есть. Они просят ввести лимит на нарушения ПДД, а также ужесточить меры ответственности – увеличить штрафы за превышение и опасную езду. Кроме того, по их мнению, необходимо изменить приоритет участников движения в городе, снизить максимальную разрешенную скорость движения на улицах Питера до 40 км/ч и как следует развить велосипедную инфраструктуру.

О последнем, кстати, часто говорят и многие пешеходы, которые подвергаются риску быть сбитыми уже теми, кто использует в качестве транспорта велосипеды и самокаты.

Ну а мы будем надеяться, что ситуация разрешиться максимально положительно для всех сторон, а активистам удастся добиться своих целей.

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