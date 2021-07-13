Челябинцы не смогут уехать на автобусе в Уфу и Казань без прививки от ковида

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2021, 13:45 Анна Семенова

Независимо от наличия прививки, каждый пассажир должен быть в маске. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Перевозчик будет продавать билеты только при наличии QR-кода, либо справки о медотводе

Как сообщает сайт Полит 74, пока такие правила ввели только на маршруте Уфа-Челябинск. Перевозчик «Башавтотранс» предупредил своих пассажиров о том, что при покупке билетов с 26 июля необходимо будет предъявить сертификат о прививке от коронавируса.

Если такого документа нет, его можно заменить документом о медотводе, либо ПЦР-тестом, сделанным не позже, чем за трое суток до поездки.

Кроме того, все без исключения, заходя в автобус, должны надевать маску и не снимать ее до конца поездки.

Корреспонденты Полит 74 уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, не собираются ли ввести подобные требования и в Челябинской области. Ответ был такой: пока для переездов между городами региона подобные справки не требуются.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости