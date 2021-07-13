Сервис SuperJob назвал процент россиян, получивших отказ в работе из-за отсутствия прививки

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13 июля 2021, 12:45

Фото из открытых источников

Популярный сервис по поиску работы SuperJob провел опрос в результате которого выяснилось, что каждому девятому россиянину было отказано в работе из-за отсутствия прививки, передает Lenta.ru.

По результатам опроса в Москве с отказом столкнулись 15 % жителей, а в Санкт-Петербурге 9 %. Отсутствие прививки не повлияло на 73 % граждан.

В основном доля тех, кто получил отказ, встречается в категории с платой до 50 тысяч рублей. Среди более высокооплачиваемых групп проблемы при трудоустройстве - 10 %.

Чаще всего с увольнениями из-за отказа прививаться сталкиваются в торговле и сфере услуг.





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