Тарас Сидоржевский: Путин дал понять, что не остановится ни перед чем, чтобы Украина стала частью России

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13 июля 2021, 12:14 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Как сообщает mk.ru, Тарас Сидоржевский, главный редактор известного украинского портала "Главред", ответил на статью Путина статьей, в которой изложил, что Путин ни перед чем не остановится, чтобы сделать Украину частью России.



Он также призвал русских, попавших под принудительную украинизацию радоваться: «В этой идее, кстати, чувствуется какая-то хладнокровность — даже если бы в Украине проводилась «принудительная украинизация» — люди-то остаются живы как-никак»,- написал журналист.



Сидоржевский считает своим долгом предупредить о новой грядущей войне на Украине: «Понятно, что разговоры о том, что мы один народ, – это претензия на дальнейшую оккупацию. Это угроза».



Напомним, президент России Владимир Путин написал статью, в которой указал на единство русского и украинского народа. Статья вышла на двух языках: русском и украинском.



В ней президент изложил своё видение истории русских земель и оценил происходящее с Украиной как внешнее воздействие на страну.

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