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Тарас Сидоржевский: Путин дал понять, что не остановится ни перед чем, чтобы Украина стала частью России

, 12:14 ,

Тарас Сидоржевский: Путин дал понять, что не остановится ни перед чем, чтобы Украина стала частью России
Фото из открытых источников

Как сообщает mk.ru, Тарас Сидоржевский, главный редактор известного украинского портала "Главред", ответил на статью Путина статьей, в которой изложил, что Путин ни перед чем не остановится, чтобы сделать Украину частью России.

Он также призвал русских, попавших под принудительную украинизацию радоваться: «В этой идее, кстати, чувствуется какая-то хладнокровность — даже если бы в Украине проводилась «принудительная украинизация» — люди-то остаются живы как-никак»,- написал журналист.

Сидоржевский считает своим долгом предупредить о новой грядущей войне на Украине: «Понятно, что разговоры о том, что мы один народ, – это претензия на дальнейшую оккупацию. Это угроза».

Напомним, президент России Владимир Путин написал статью, в которой указал на единство русского и украинского народа. Статья вышла на двух языках: русском и украинском.

В ней президент изложил своё видение истории русских земель и оценил происходящее с Украиной как внешнее воздействие на страну.

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