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Андрей Бочкарёв: Работы по выносу инженерных коммуникаций на станции «Внуково» выполнены на 70%

, 11:20

Андрей Бочкарёв: Работы по выносу инженерных коммуникаций на станции «Внуково» выполнены на 70%
Фото: соцсети

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что на строящейся станции «Внуково» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена на 70% завершены работы по выносу инженерных коммуникаций.

«Непростая задача по выносу 23 инженерных сетей на строящейся станции метро «Внуково» выполнена на 70%. На сегодняшний момент большая часть кабелей и труб, мешающих дальнейшей разработке котлована, перенесены»,- рассказал Бочкарев.

По его словам, полностью переподключены сети уличного освещения, а также ливневая и бытовая канализации, для которых были построены байпасы.

«Из пятна застройки, которое занимает 300 м в длину и 22 в ширину, осталось перенести два вида коммуникаций: линию связи и еще две трубы теплосети»,- уточнил Андрей Бочкарев.

Руководитель проекта строительства участка метро «Рассказовка» - «Внуково» ООО «ИБТ» Максим Донис пояснил, что работы ведутся совместно с ЦОДД и администрацией аэропорта Внуково в связи с многочисленными согласованиями.

«Следующий этап строительства станции «Внуково» - возведение новых железобетонных конструкций и дальнейшая разработка котлована на месте вынесенных инженерных сетей»,- отметил Донис.

На новом участке Калининско-Солнцевской линии метро протяженностью порядка 5 км расположится две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Внуково станет первым в стране аэропортом с собственной станцией подземки.

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