В Москве продолжается прием заявок на финансовую поддержку инновационных проектов

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13 июля 2021, 11:09

Фото: pixabay.com

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК) до 30 июля могут подать заявку на получение финансовой поддержки.



В Москве продолжается прием заявок на получение грантов для реализации кооперационных комплексных инновационных проектов. Получить финансовую поддержку от города могут участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера, которые создают масштабные, ресурсозатратные высокотехнологичные разработки.



«Межотраслевые кластеры создаются для того, чтобы научным организациям и технологическому бизнесу было проще решать стоящие перед ними задачи. Объединив усилия, они могут добиваться еще больших результатов. Уже сейчас благодаря такому сотрудничеству в Москве реализуется 20 крупных инновационных проектов в разных направлениях - от новых материалов до искусственного интеллекта. В этом году в дополнение к уже существующим субсидиям и грантам мы утвердили специальную меру поддержки для амбициозных и прорывных разработок»,- отметила Наталья Сергунина.



Грант для межотраслевых кластеров появился в 2021 году. Согласно требованиям, над проектом должны работать консорциумы, в состав которых входят от двух до пяти участников МИК. На средства нового гранта можно возместить вложения в реконструкцию и ремонт площадки, на которой ведется работа над технологичным проектом. Это могут быть лаборатория, производственный или иной объект капитального строительства. В случае, если планируется расширить площадь, город поможет с финансированием строительства или покупкой новой нового здания. Кроме того, инноваторам будут компенсированы расходы на приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения, а также результатов интеллектуальной деятельности или прав на них.



Возмещению подлежат до 25% затрат на проект, но не более 200 млн руб. в год, или суммарно не более 600 млн руб. за три года. Учитываются как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки Банка России. Так, финансовая поддержка распространяется на будущие кооперационные проекты, а выплата будет компенсировать расходы, понесенные с 1 января 2022 года. Подать заявку на получение гранта можно на сайте Московского инновационного кластера.



Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что межотраслевые кластеры позволяют московским и региональным компаниям совместно создавать и развивать масштабные инновационные проекты.



«Благодаря им предприниматели и ученые могут найти партнеров, инвесторов и подходящие площадки для испытаний. Всего в рамках Московского инновационного кластера действует 10 межотраслевых объединений. В них входит более 460 организаций, работающих в сферах искусственного интеллекта, композитных материалов, биофармацевтики и медицинских технологий, травматологии и ортопедии»,- рассказал Фурсин.



Участники кластера, которые реализуют комплексные инновационные проекты самостоятельно, тоже имеют возможность получить грант. Он покрывает до 15% затрат на разработку инновационного решения или создание продукта с применением новейших технологий. Максимальная сумма поддержки составляет не более 600 млн руб. за три года.





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