Куда можно пойти без QR-кода и вкусно поесть

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2021, 11:08 Полина Калюта

Фото из открытых источников

Начнем с главной новости, по последним событиям, принимать гостей смогут на летних верандах без предъявления QR-кода до 1 августа, так что, гуляй, Москва! Можно наслаждаться свежим, теплым воздухом и проводить время за завтраком, обедом, ужином с родными, друзьями или наедине с собой, что тоже очень здорово и важно. Предлагаю скорее перейти к нашему белому списку.

Ресторан расположен в живописном историческом месте, по адресу: Покровский бульвар 16/18 с. 4-4а. Клуб “Дом 16” в особняке-усадьбе Телешова. Невероятно живописная веранда, раскинувшаяся под кронами больших деревьев. Когда наступают сумерки, зажигаются гирлянды и лампы, становится особенно сказочно. Чувствуешь здесь спрятавшимся от суеты большого города, который бежит и сверкает рядом, но ничего не знает об этом секретном затаившимся местечке. Отлично подойдет для романтических свиданий или задушевных разговоров. Публика — творческая интеллигенция, почему-то много режиссеров и актеров. Так же есть въезд для колясок и детские стульчики для маленьких посетителей. Посадка на веранде по факту, а при желании можно сделать бронь по телефону (8-967-001-12-12). Большой минус, что заведение не принимает банковские карты - только наличные, но внутри есть банкомат и еще можно поставить приложение Bartello и заказывать за свой столик прямо через него, оплачивая через приложение пэйпасом. Цены как везде в центре в Москве. Интерьер внутреннего помещения ресторана выше всяких похвал - все со вкусом и качественно сделано.

Из блюд стоит попробовать ризотто с голубым сыром и грушей, а для любителей похолоднее - сациви с креветками, ну очень вкусно !





Время следующего места: Шу-Шу Ресто-Бар (Адрес: ул. Азовская 24, к 3. Ближайшие станции метро Севастопольская и Каховская).

Ресторан грузинской кухни с насыщенной развлекательной программой. Акцент в меню сделали на аутентичные грузинские блюда: четыре вида хачапури, ассорти шашлыков, кутабы с зеленью и сыром. Еще готовят фирменные бургеры, несколько видов пасты. Винная карта классическая, представлена основными винодельческими регионами вроде Италии, Грузии, ЮАР. В развлекательной программе ресторана: живая музыка по выходным, диджеи, выступления танцоров. Гости могут спеть в караоке, поиграть в настольные игры и посмотреть трансляции важных спортивных матчей. Для детей работает аниматор и детская комната.

Сам ресторан заявляет: “Мы против обязательной вакцинации! Дорогие наши друзья! Наш ресторан всегда рад видеть вас в качестве гостя, независимо от того, сделали вы прививку или нет, мы построили свой бизнес для того, чтобы вас приятно удивить лучшими грузинскими блюдами и чтобы у нас всегда было место, где вы можете расслабься душой и сердцем в окружении родных и близких тебе людей! Никто не вправе решать за вас, на каких условиях отдыхать!”





Завершает нашу подборку ресторан “Джаганнат” на Кузнецком мосту, находится оно по адресу: ул. Кузнецкий мост, 11.

"Джаганнат" основан в 2000 году, назван так в честь индийского одноименного божества – Джаганнатха Пури. В Москве открыто уже порядка 10 кафешек, где можно позавтракать, пообедать, предлагаются комплексные ланчи и поужинать. На Кузнецком мосту есть не только кафешка, но и магазин здорового питания.

Кафе похоже на столовую, берешь поднос, выбираешь еду и тебе накладывают в тарелки все то, что понравилось. Красиво, вкусно. Все видно заранее как это выглядит.

Место подойдет для вегетарианцев и веганов, а еще есть безглютеновые блюда. По дням недели есть сеты, много разнообразных десертов, действует программа скидок по карте вегетерианца. Имеется уличная веранда и внутреннее кафе.





А с вами была Ваша Полина Калюта, приятного отдыха, аппетита и до встречи в следующем выпуске.

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