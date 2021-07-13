Нейрохирург Дмитрий Ростовцев возглавил онкоцентр в Челябинске

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13 июля 2021, 09:41 Анна Семенова

Дмитрий Ростовцев - врач с 18-летним опытом работы. Фото: сайт администрации Челябинска.

Пост занял известный нейрохирург

В мае в Южно-Уральском медицинском университете произошли кадровые изменения – ректор Илья Волчегорский уступил свое кресло Андрею Важенину, который долгое время возглавлял челябинский онкоцентр. Выборы пока не состоялись, и Важенин находится в должности исполняющего обязанности. Челябинцы гадали, кто же может встать во главе онкоцентра вместо именитого академика.

Сегодня в минздраве развеяли интригу. Пост занял Дмитрий Ростовцев, опытный нейрохирург, доктор медицинских наук.

До настоящего момента Ростовцев занимал должность главврача ГКБ№6 Челябинска. Известно, что он занимается исследованиями в области лечения опухолей спинного и головного мозга, разрабатывает новые технологии в борьбе с новообразованиями.

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