Нейрохирург Дмитрий Ростовцев возглавил онкоцентр в Челябинске
13 июля 2021, 09:41 Анна Семенова
Пост занял известный нейрохирург
В мае в Южно-Уральском медицинском университете произошли кадровые изменения – ректор Илья Волчегорский уступил свое кресло Андрею Важенину, который долгое время возглавлял челябинский онкоцентр. Выборы пока не состоялись, и Важенин находится в должности исполняющего обязанности. Челябинцы гадали, кто же может встать во главе онкоцентра вместо именитого академика.
Сегодня в минздраве развеяли интригу. Пост занял Дмитрий Ростовцев, опытный нейрохирург, доктор медицинских наук.
До настоящего момента Ростовцев занимал должность главврача ГКБ№6 Челябинска. Известно, что он занимается исследованиями в области лечения опухолей спинного и головного мозга, разрабатывает новые технологии в борьбе с новообразованиями.
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