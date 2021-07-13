Селяне на Амуре смогут зарабатывать не только рыбалкой

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13 июля 2021, 09:46

Жители населенных пунктов вдоль Амура могут заниматься и зарабатывать не только рыбалкой, но и сельским хозяйством. Специалисты уверены: это возможно при небольшой помощи со стороны краевых властей. Пример тому – система сельхозкооперации, которая успешно функционировала в советские годы.

«Все идет к тому, что рыбы в Амуре с каждым годом становится все меньше. Ну, или поймать ее законным способом все сложнее. Поэтому надо думать, как прокормить семью. И тут вспоминается, как 30-40 лет назад у многих была и корова, и птица», - поделился своими размышлениями житель села Сусанино (Ульчский район) Иван Сологуб.

В соседнем селе Тыр, которое не имеет выхода к автомобильной дороге, местные рыбаки пошли именно по такому пути: в прошлом году завели небольшое стадо - две дойные коровы, 22 теленка и два десятка баранов. Правда, такое решение сами рыбопромышленники назвали безысходностью.

«Это безысходность! Куда людей девать? Сказать – иди, гуляй?! Куда он пойдет? Они же в браконьеры пойдут, других вариантов нет. Или уезжать, но те, кто мог, уже уехали. За последние 10 лет поселок потерял больше 50 % населения. И уезжают квалифицированные специалисты, которых потом очень сложно найти. Поэтому удерживаем их, платим зарплату, даже когда они не работают», - рассказал председатель РК «Память Ленина» Виктор Князькин.

По подсчетам предпринимателей, животноводство в Тыре убыточное: молочную продукцию реализовывать попросту некому, а вывозить не получится из-за отсутствия той самой дороги. Тем не менее, процесс, как говорится, пошел: появилось потомство, стадо увеличилось.

Из-за высокой воды в этом году под угрозой оказалась такая важная часть сельхозпроизводства, как заготовка сена. Большая вода на Амуре и его притоках оставила без сена фермеров Приамурья: покосы, расположенные в пойме, оказались затоплены. Особенно острой эта проблема оказалась для тех, кто ведет сельское хозяйство в Комсомольском, Ульчском и Николаевском районах, где покосы сильно ограничены, а отсутствие дорог не позволяет освоить новые.

В ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края рецепт успеха сельского хозяйства на нижнем Амуре видят в централизованной работе краевых структур.

«К примеру, краевой сельскохозяйственный фонд берет баржу, централизованно закупает сено, грузит ее и везет по Амуру по потребностям. Это могло бы стать прямой поддержкой фермеров и сельхозтоваропроизводителей», - поделился председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

О том, что без помощи краевых властей не обойтись говорят и на местах. Например, одна из основных проблем для фермеров Ульчского и Николаевского районов – дороговизна кормов. Из-за транспортной составляющей их цена увеличивается в сравнении с Хабаровском в два раза.

«Нужна субсидированная помощь на приобретение кормов. К примеру, в Киселевке работает фермер Стариенко, он содержит коров. Но корма дорогие: в 2 раза дороже, чем в Хабаровске. Корова же не будет всю зиму сено есть, ее нужно подкармливать», - глава Ульчского района Федор Иващук.

Впрочем, до решения проблем сельхозтоваропроизводителей нижнего Амура в Хабаровском крае еще не дошли: с рыбой бы разобраться.

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