Кандидат медицинских наук Нина Новикова: Врачи против абортов, но полный их запрет не поддерживают

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13 июля 2021, 09:45

С 9 по 15 июля в Хабаровском крае, как и во всех регионах страны, проходит акция «Подари мне жизнь!» Это неделя мероприятий, направленных на сокращение числа абортов, сохранение семейных ценностей и традиций. Недаром она приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности, отмечаемому 8 июля.

Аборт – это всегда трагедия. И у каждой женщины, решившейся на этот шаг, она своя. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Института повышения квалификации специалистов здравоохранения Нина Новикова уверена, что сократить число абортов можно, лишь отыскав к каждой пациентке индивидуальный подход, внимательно и трепетно относясь к тому, что она считает своей бедой, и показав ей, какое это счастье – рождение ребенка.

Врач напомнила, что сама акция «Подари мне жизнь!» проводится с 2013 года, и появилась она далеко не внезапно.

- Еще с начала 2010-х годов в стране активно обсуждалась возможность полного запрета абортов, в СМИ было много сообщений, и среди населения, и медиков звучали позиции и за, и против. Но на мой взгляд, некоторые заявления были очень популистскими – политики, например, говорили, что «надо все запретить», и «какие плохие врачи, которые не соглашаются с полным запретом абортов», якобы медики на этом зарабатывают деньги, - сказала эксперт.

Она заверила – ни один медик не хочет делать аборты, поскольку это крайне опасная для пациенток операция.

- В первую очередь хочу сказать, что врачи против абортов. Самое большое количество осложнений интраоперационных и постоперационных имеет именно операция по прерыванию беременности. Это не только физическая, но и во многом психологическая составляющая, - объяснил Нина Новикова.

Она напомнила о том, что несколько десятков лет назад отношение общества к женщинам, рожающим без мужа, было крайне негативным, что, конечно, подталкивало забеременевших незамужних к абортам:

- Я помню, что лет тридцать назад были в ходу такие суждения, что если вот, скажем, женщина одинокая, забеременела без мужа, говорили: «нагуляла», «принесла в подоле». Сейчас, к счастью, это уходит. И врачи нацелены на то, чтобы в обществе отказались от таких мыслей. Рождение любого ребенка – и в браке, и вне брака – это счастье, это здорово.

Я работаю давно, и могу сказать, что раньше, собирая анамнез, на вопрос, «сколько было абортов», часто поучала ответ «много, уже не помню». Действительно, женщины не могли вспомнить, сколько было сделано абортов. Сейчас, к счастью, либо в анамнезе нет абортов совсем, либо один-два. Уже пошла совсем другая динамика.

Нина Новикова подчеркнула: несмотря на то, что врачи против абортов, они не поддерживают категорический запрет этих операций:

- Бывают разные жизненные ситуации. И пусть лучше аборт будет легальным. Ведь и мы, и многие другие страны уже проходили запреты на аборты. Подпольные аборты уносили сотни женских жизней. Я помню то время, когда аборты были запрещены, и их делали втихаря. У нас в 90-х годах были китайские таблетки, китайские уколы по прерыванию беременности. Погибло огромное количество молодых девочек. Мы против полного запрета. Мы за то, чтобы с каждой женщиной работать индивидуально. Я 35 лет работаю акушером-гинекологом. Я занимаюсь вопросами бесплодия и я, к счастью, могу себе позволить не проводить аборты уже много лет. Для меня это сложно психологически и, можно сказать, нелогично, ведь основная моя деятельность в том, чтобы помочь женщине забеременеть. Но ведь не все врачи могут себе этого позволить – не делать аборты.

Эксперт рассказала, что сегодня аборт делается далеко не сразу после того, как женщина обратилась в клинику. Это процесс пролонгированный, в котором на каждом этапе женщине дают возможность обдумать и взвесить свое решение.

- На протяжение нескольких лет действуют так называемые «две недели тишины». Любая женщина, которая приходит на аборт в клинику – как в частную, так и в государственную – не может сразу же получить направление на операцию. Женщины по природе своей очень эмоциональны. Зачастую решение об аборте также принимается на эмоциях. И чтобы дать ей возможность осмыслить, действительно ли это та самая безвыходная ситуация, которая не имеет иного решения, даются эти две недели. Чтобы женщина остановилась и задумалась, - поделилась Нина Новикова.

Она отметила, что сейчас в каждой женской консультации имеется кабинет психолога, и пришедшую на аборт женщину после беседы с врачом направляют не только на анализы, но и к этому специалисту, после чего она вновь идет на прием к доктору, который снова с ней проводит беседу, и если доходит до стационара, там также с ней разговаривают о проблеме - объясняют риски, рассматривают различные варианты исхода операции (ведь в некоторых случаях аборт приводит к бесплодию).

Эксперт добавила, что сегодня государство во многом помогает семьям, и мамам, в частности. Это и увеличенные пособия на детей, и материнский капитал. А теперь, кстати, в Хабаровске, как в Москве, при рождении ребенка мамы будут получать коробку с подарками – всем необходимым для новорожденного.

- Для Дальнего Востока демографическая политика очень важна. Наш регион – это 40% территории всей страны, а жителей в нем меньше, чем в той же Москве… Демографическая проблема по-прежнему остается актуальной, поскольку населения Хабаровского края с каждым годом сокращается, - констатировала Нина Новикова.

Что касается статуса многодетной семьи, то сегодня он оценивается очень высоко, существует большое количество различных государственных программ, направленных на поддержку многодетных. И это в буквальном смысле словам дает плоды – сейчас в разы увеличилось количество многодетных семей – как в стране, так и в регионе.

- Семья без детей – не семья. Причем сегодня родить трех и более детишек осознанно стремятся и молодые семьи. Ранее многодетные семьи были, в основном, в сельской местности, сегодня же тенденция сместилась в города. Да и женщины реже «выбирают карьеру», научившись успешно совмещать и работу, и материнство, - указала эксперт.

Нина Новикова призналась, что считает свою профессию лучшей.

- Мне кажется, что больше, чем нам, слов благодарности едва ли говорят кому-то другому. Когда, скажем, операции делаешь по каким-то заболеваниям, то люди стараются скорее забыть свои болячки, и это нормально, это психология такая. А вот рождение ребенка, за то, что его сохранили, тебе будут благодарны бесконечно. Когда врач девочку останавливает от того, чтобы сделать аборт, и она потом рожает малыша, это огромное удовольствие, врач сам счастлив! Она потом приходит, приносит фотографии ребенка, присылает по ватсапу, это невероятно приятно! Рассказать о том, что ребенок – это здорово – это крайне важно. В первую очередь, конечно, это должно идти из семьи. Но и социум должен поддерживать такие же настроения, - заключила Нина Новикова.

Отметим, что количество абортов на 1000 женщин с 2014-го по 2018 годы сократилось в 1,4 раза (36,5 и 24,4 соответственно), хотя еще и оставался выше среднероссийского показателя (19). В 2020 году, по данным Минздрава Хабаровского края, благодаря работе кабинетов медико-социальной помощи удалось предотвратить 783 аборта, а общий показатель количества абортов на 1000 женщин достиг 17,8.

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