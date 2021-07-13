Молодым специалистам в Приморье помогают материально

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13 июля 2021, 07:48

Кадры, как известно, решают всё. Но вот с самими кадрами повсеместно возникают проблемы – их постоянно не хватает. В том числе и на Дальнем Востоке. В прошлом, таком непростом году, в Приморском крае предложили молодым людям, недавним выпускникам вузов, стать участниками проекта, призванного помочь молодым специалистам в трудоустройстве, а также дополнительно получить материальную поддержку. Начинание оказалось успешным, потому и в текущем году проект, направленный на решение кадрового вопроса и осуществляемый в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», решено продолжить. Об итогах его реализации в 2020 году, изменениях и сроках проведения мы попросили рассказать директора департамента по делам молодёжи Приморского края Елену Томчук.

- Елена Юрьевна, давайте для начала напомним историю проекта, с чего всё началось?

- С идеей оказать поддержку молодым специалистам, только получивших высшее либо среднее профессиональное образование или закончивших обучение в предыдущие год-два, выступила заместитель главы Приморья председатель правительства края Вера Георгиевна Щербина. Наш департамент разработал проект, который нацелен на помощь молодёжи в трудоустройстве в отраслях, относящихся к социально значимым или экономически перспективным в регионе. Их перечень определён стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030 года. Это транспортно-логистический сектор, лесопромышленный и лесоохранный комплекс, сельское хозяйство и туризм. Последний, как известно, сильнее прочих пострадал от пандемии коронавируса, но он является приоритетным для Приморского края.

Реализовать проект мы предложили в два этапа. Первый проходил как конкурс вакантных должностей предприятий, относящихся к приоритетным для Приморья отраслям экономики, социальной сферы. Причём работодателям предъявлялись требования по созданию благоприятных условий молодым специалистам, чтобы они могли строить свою карьеру в Приморье, не захотели увольняться, или тем более уезжать из региона.

На втором этапе проходило непосредственное общение работодателя и молодых специалистов. По его результатам работодатель принимал решение о трудоустройстве. Важно, чтобы у ребят были определённые знания и компетенции, а также высокая мотивация.

В случае трудоустройства молодого специалиста ему на протяжении года из краевого бюджета ежемесячно выплачивалось по двенадцать тысяч рублей к той зарплате, которую предложил работодатель. В том случае, если новое место работы оказывалось в другом городе и возникла необходимость переезда, менять своё постоянное место жительства, тогда размер ежемесячной выплаты повышался до двадцати двух тысяч.

В этом году проект решили продолжить.

- Из чего исходили, определяя размер ежемесячных выплат в двенадцать и двадцать две тысячи рублей, и будут ли они в этом году изменены?

- Тут всё предельно просто – выплату в размере двенадцати тысяч определили исходя из величины МРОТ, минимального размера оплаты труда. В этом году он подрос, потому следует ожидать и изменения в этой части проекта.

- Вероятно, это не единственные изменения в проекте, есть и другие?

- Да, вы правы, нововведения есть. Во-первых, упростили процедуру отбора участников, сделали её проще (подробнее с правилами можно познакомиться на странице департамента по делам молодёжи Приморского края в разделе Поддержка молодых специалистов на рынке труда Приморского края). Так, исключили как излишнее собеседование с представителями департамента. А для большего охвата недавних выпускников увеличили с двух до трёх лет время, прошедшее после завершения образования и получения диплома. Это поможет ребятам, сразу после вуза призванным на срочную службу, стать участником нашего проекта.

- Давайте уточним, кто считается молодым специалистом, вернее, до какого возраста?

- И здесь всё просто. Как известно, в конце прошлого, 2020 года президент подписал федеральный закон о молодёжной политике, теперь, согласно этому документу, возраст молодёжи определён до тридцати пяти лет включительно. Мы руководствуемся действующим законодательством, в нашем конкурсе молодые специалисты — это люди до тридцати пяти лет включительно.

- А если человеку уже исполнилось тридцать пять, он может участвовать в проекте, или, что называется, поезд ушёл?

- Может. От участника требуется лишь наличие высшего или среднее специального образования, полученного в этом году либо в предыдущие три года. Ему может быть за тридцать, он мог несколько раз сменить место работы, но трудоустраиваться в рамках нашего проекта он должен именно по специальности диплома и впервые.

- Елена Юрьевна, а какие отрасли экономики Приморского края испытывают наибольший кадровый голод, каких специальностей больше в перечне вакансий?

- Кадровая проблема достаточно остра, причём, не только для дальневосточных предприятий. Хороших специалистов всегда недоставало. У нас в крае, как оказалось, большая потребность в ветеринарах для агропромышленного комплекса. Уделить пристальное внимание этому направлению поручил губернатор Приморья Олег Николаевич Кожемяко. Но этих специалистов, как выяснилось, просто мало готовят в вуза Дальнего Востока, кроме Приморской государственной сельхозакадемии их выпускают ещё в Благовещенске и Якутске. Поэтому нам важно, чтобы о реализуемом в Приморском крае проекте по поддержке молодых специалистов узнали и в других регионах страны. Ведь у нас нет ограничений по географии, участниками проекта могут стать выпускники со всей страны. И у нас уже есть успешный опыт - одним из победителей конкурса прошлого года стал Дмитрий Шепелев из Якутска. Он, правда, учился во Владивостоке, в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Дальрыбвтузе), но закончив обучение не мог найти себе работу и уже собирался возвращаться домой. Но узнал о конкурсе и решил в нём участвовать. Сегодня он доволен и работой, и своим профессиональным становлением, и Приморским краем, и покидать его не собирается. Более того, теперь он агитирует свою невесту последовать его примеру и также стать участником нашего проекта.

Возвращаясь к кадровой проблеме замечу, что она также остра для лесного хозяйства края. А если посмотреть на список вакансий, то увидим, что и для энергетики… Но ветеринаров и работников леса в силу скромных зарплат остро не хватает.

- А нет ли планов привлечь к участию в проекте и будущих выпускников – студентов-старшекурсников?

- Вы прямо смотрите в наши планы… Да, хотим предложить и студентам, и уже в ближайшее время, попробовать свои силы в будущей профессии. Ждём старшекурсников – как минимум, третьего курса бакалавриата или четвёртого курса специалитета, или первого курса магистратуры. Мы очень заинтересованы. Правда, для студентов предлагаем не постоянное трудоустройство, а скорее практическую стажировку от трёх до девяти месяцев. Об этом мы расскажем подробнее, но чуть позже.

- Елена Юрьевна, что-то подобное нашему конкурсу есть у соседей-дальневосточников или ещё где-то в стране? Отслеживая информационные сообщения, ничего похожего не встречали, то есть Приморский край создал уникальный проект?

- Соглашусь, уникальный. Когда готовили проект, изучали опыт и отечественный и мировой, чтобы сделать не на кого непохожий. При этом замечу, что наш проект – вовсе не что-то раз и навсегда установленное, мы готовы вносить изменения, дополнения. Если у молодёжи есть свои идеи, предложения, примем все – мы всегда открыты для диалога.

- Осталось напомнить сроки проведения конкурса…

- Конкурс трудоустройства молодых специалистов в Приморском крае стартовал шестого июля. Приём заявок от соискателей продлится до второго августа, подробности можно найти на странице департамента по делам молодёжи на официальном сайте правительства Приморского края.

- Благодарю, Елена Юрьевна, за подробные ответы

Сергей СЕМЁНОВ

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