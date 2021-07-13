К будущей зиме в Приморье подготовлено уже больше трех тысяч домов

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13 июля 2021, 05:45

Жилой фонд края коммунальные службы продолжают готовить к предстоящему отопительному сезону 2021-22. Планово-предупредительный ремонт в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы уже проведен в более 3 тысячах домов.

Лето – традиционный период для проведения работ по опрессовке, промывке, ремонту и регулировке внутренних инженерных сетей. Кроме этого, как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, в тёплый сезон параллельно ремонтируются подъезды, кровли, фасады.

«На сегодняшний день те или иные профилактические ремонты проведены в более трёх тысячах из почти двенадцати тысяч жилых домов края. Основной объём этих работ находится в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ», – уточнили в профильном ведомстве.

Курирующая вопросы жилищно-коммунального хозяйства заместитель председателя краевого правительства Елены Пархоменко отмечает, что подготовка жилья к зиме – один из пунктов подготовительной ремонтной кампании. Он включает в себя испытание и ремонт теплотрасс, котельных, бойлерных, насосных, также ремонтируются водопроводы, системы электроснабжения.

«В этом году процент подготовки к зиме несколько выше показателей прошлого года. Подготовку к отопительному сезону координирует краевой штаб, члены которого выезжают в муниципалитеты, решают возникающие вопросы», – рассказала Елена Пархоменко.

При этом заместитель председателя правительства Приморья отметила, что под особым контролем находятся те объекты, на которых часто возникали аварии зимой, и, работа которых вызывала наибольшее число жалоб от жителей. Именно эти участки и попадают в первую очередь в ремонтные планы коммунальных предприятий.

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