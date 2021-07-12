Крымская полиция спасла провалившегося в колодец 4-хлетнего мальчика​

В результате ребенок упал в колодец, чудом нащупал ногой опору и дождался помощь, стоя по плечи в холодной воде.
МВД по Крыму сообщило, что 7-8-летние не усмотрели за четырехлеткой и гуляя в промышленной зоне Армянска он упал в канализационный колодец, глубиной несколько метров. К счастью его крики услышали, и вызванная полиция вызволила его из мрачного плена. «Полицейский спустился вниз и с помощью двухметровой пластиковой трубы подтянул ребенка к себе»,- уточнили в пресс-службе МВД.
Отец чудом выжившего паренька написал в адрес полиции благодарственное письмо, в котором есть такие строки: «Искренне благодарю ваших сотрудников, принимавших участие в спасении моего сына и предотвращении возможной трагедии и родительского горя».
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