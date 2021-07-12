Правительство РФ утвердило правила выплат в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста

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12 июля 2021, 19:52 Источник: Правительство России

рубли, pixabay.com

Вечером в понедельник, 12 июля, стало известно, что кабинет министров Российской Федерации к настоящему моменту утвердил правила выплат в размере 10 тысяч рублей на ребенка к началу учебного года.

Подчеркивается, что, согласно указу президента РФ, все семьи страны, в которых воспитываются дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка. Выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, а также попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября текущего года включительно.

Средства также предназначены для граждан от 18 до 23 лет с инвалидностью в том случае, если они обучаются по основным общеобразовательным программам в школах или интернатах.

Согласно последним данным, прием заявлений на получение выплат на детей начнется с 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать документы можно дистанционно при помощи портала госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и несовершеннолетнего и реквизиты банковского счета. Если в семье растут несколько детей школьного возраста, то можно подать одно заявление на всех.

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