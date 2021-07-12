Режиссер Богомолов призвал москвичей сознательно подходить к вопросу вакцинации

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12 июля 2021, 18:41

Фото из открытых источников

Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов провел автограф-сессию для горожан, привившихся от коронавируса в центре вакцинации в Гостином дворе.



«Важно, чтобы люди осознанно подходили к задаче вакцинации. Сегодня-завтра у нас в театре уже будет 60% вакцинированных. Я и сам вакцинировался уже первым компонентом и через неделю вакцинируюсь вторым. Чувствую себя прекрасно. А мы сегодня будем общаться с людьми, которые вакцинируются, и они получат бесплатные билеты в театр. Не менее 300 человек получат наши билеты»,- сообщил Константин Богомолов.



Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников уточнил, что в день в центре вакцинации в Гостином дворе могут прививаться около 7 тысяч горожан.



«Мы сегодня находимся в одном из крупнейших пространств для вакцинации в нашей стране. В нем сейчас могут одновременно вакцинироваться 50 человек - то есть наша мощность составляет около 7 тыс. человек в день. Организовано все с соблюдением принципов социального дистанцирования. Все пациенты между собой разведены. Нам очень важно, чтобы люди знали, что такое пространство есть, и приходили сюда вакцинироваться»,- отметил Андрей Тяжельников.



Ранее в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что в столице созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса, а пункты вакцинации работают с резервом мощности порядка 40%.





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