В Ленобласти могут уволить директора школы из-за его отказа принимать некачественный ремонт здания

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12 июля 2021, 18:15

Фото: pixabay.com

Директор средней школы в поселке Лукаши Гатчинского района Ленобласти 44-летний Максим Миронков заявил о возможных фактах коррупции в местной системе образования. Из-за этого он может лишиться работы.



В этом году в День знаний порядка 300 учеников могут не попасть в свою школу в поселке Лукаши. Ремонт, который должен был завершиться здесь 30 июня, сделан лишь наполовину. А начали его еще прошлой осенью. В прошедшем учебном году местные дети учились в соседнем поселке Коммунар, находящемся в 8 км от Лукашей.



Трещины в полу и несущих стенах, сквозные дыры, через которые видно улицу, вода в подвале, отсутствие санитарных сливов в санузлах, черная плесень на стенах и потолках стали итогом проведенного некачественного ремонта. До сих пор в здании школы 1963 года постройки не заменены инженерные сети и электропроводка. Ремонт проводился в рамках программы реновации «Современное образование Ленинградской области».



Изначально на модернизацию здания и оснащение его мебелью и современным оборудованием планировалось выделить из областного и районного бюджетов 83 млн руб., но в процессе согласований сумму урезали до 36,2 млн руб. Конкурс по реновации школы в прошлом году выиграла петербургская компания «Ремспецтех», которая за 11 лет своей работы до этого получила лишь 2 госконтракта.



Директор Лукашевской школы Максим Миронков еще с начала этого года привлекал к проверкам контролирующие организации и Ростехнадзор. Председатель Гатчинского комитета по образованию Елена Глыбина, по словам Миронкова, на все его доводы в течение полугода отвечала: «Это несущественные замечания, которые подрядчик может устранить впоследствии, главное — не разрывать контракт, продолжать работу».



Дошло до того, что в апреле директор школы из своего кармана заплатил 40 тысяч рублей профильной организации за проведение в школе экспертизы систем вентиляции и электроснабжения. Выводы специалистов были неутешительными.



В начале июля Миронков отказался принимать у подрядчика работы и оплачивать их.



«Я известил районный комитет по образованию: без проверок и экспертиз ничего принимать не буду и больше ни один документ по реновации не подпишу. Ответственность за детей несу я, поэтому должен быть уверен на 200 процентов, что в здании ничего не отвалится, не замкнет», - отметил директор Лукашевской школы.



После этого его поставили перед выбором: либо он подписывает все, либо уходит с должности.



«Мне позвонил человек из областного комитета по образованию, которого я давно знаю, и передал, что мне рекомендуют уйти самостоятельно. Сказал, что решение принято на самом верху, мне все равно не дадут здесь работать. Но если я не буду поднимать шум, уволюсь по-тихому, мне сохранят чистую трудовую книжку и не станут препятствовать в дальнейшем трудоустройстве. А если нет, то уволят по статье, с которой в Ленинградской области больше никуда работать не возьмут», - рассказал Максим Миронков.



Он не скрывает разочарований, которые открылись ему за два года руководства учебным заведением:



«Главное, что меня поразило в системе образования, — то, как тут выстроена и крепко держится вертикаль страха. Все боятся всех: ученик — учителя и директора, учитель — директора и чиновников, директор — всех, кто выше него по должности. По движению брови начальства подчиненные готовы выполнять любые указания. Я не готов».



Отчаявшиеся родители несколько дней назад отправили письмо Владимиру Путину:



«На начало июля мы остались без отремонтированного здания, без денег на закупку оборудования, без перспектив повести детей в родную школу 1 сентября. Для нашего небольшого поселения это катастрофа!.. Мы возмущены тем, что администрация и комитет по образованию Гатчинского района всячески препятствуют директору школы навести порядок на стройке. Миронков фактически отстранен от управления строительным процессом, хотя заказчиком по контракту выступает администрация школы».



Стало известно, что самые активные из родителей 16 июля поедут в Москву на личный прием в администрацию президента. Гатчинская городская прокуратура начала проверку исполнения контракта по реновации. А накануне следственное управление МВД по Гатчинскому району возбудило уголовное дело по факту хищения свыше полумиллиона рублей, предназначавшихся на ремонт Лукашевской средней школы. О подозреваемых пока не сообщается.





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