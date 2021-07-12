Латвийский режиссер Андрей Экис: Находясь в России, понимаешь, что ничего хорошего не будет

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12 июля 2021, 17:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Латвийский продюсер и режиссер Андрей Экис недавно принимал участие в одном кинопроекте в России. Свое мнение он высказал по приезду латвийским СМИ.



Латвийский режиссер отметил, что в России, в компании нельзя спросить у людей, что они думают о Владимире Путине…



«Все изменилось. Сейчас стоит тишина. А у людей печальные глаза. Нужно понимать, что в России настроение подобно тому, которое было перед Второй мировой. Такое ощущение, что хорошего уже ничего не будет».



Г-ну Экису кажется, что было бы хорошо, если Латвии удалось заполучить к себе умных людей их России и Беларуси…



«Насколько будет хорошо, если нам удастся заполучить таких людей. У нас самих нет жителей, у нас нет тех, кто будет производить деньги…»



Если честно, то я совершенно не в курсе режиссерских работ г-на Экиса… И зачем он принимал участие в российском проекте, если там «печальная» ситуация?

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