Андрей Бочкарёв: Подготовка к строительству кластера «Ломоносов» научно-технологического центра МГУ завершена

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12 июля 2021, 16:59

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что на территории инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» завершены работы по подготовке к строительству учебно-образовательного кластера «Ломоносов».



«В настоящий момент в рамках строительства учебно-образовательного кластера «Ломоносов» выполнены работы подготовительного периода, ведутся работы нулевого цикла. Так, уже завершена разработка и ограждение котлована, устройство бытового городка и временных дорог. Также завершено сооружение фундаментной плиты», - отметил Андрей Бочкарёв.



По его словам, в настоящий момент на объекте ведется устройство вертикальных конструкций и плиты перекрытия. Общая площадь десятиэтажного здания составит около 65 тыс. кв. м. Здесь разместятся офисы для высокотехнологичных компаний с лабораториями, «чистыми комнатами», центрами сертификации и испытаний. Андрей Бочкарёв подчеркнул, что для оперативного реагирования и своевременного принятия решений на площадке строительства активно внедряются цифровые технологии.



«Для этого отказались от бумаги и полностью перешли на цифровой обмен документами в облачной платформе Exon, которая объединила всех участников строительного производства и автоматизирует процессы нашего взаимодействия. Проектирование и строительство ведется с применением BIM-технологий. С помощью лазерного сканирования контролируется, соответствуют ли выполняемые работы проектной документации. Для получения точных и актуальных данных используются роботы», - рассказал Андрей Бочкарёв.



Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству кластеров «Образовательный» и «Междисциплинарный» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в районе Раменки.





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