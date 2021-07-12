В Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми ветром, грозой и градом

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июля 2021, 15:57 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за того, что синоптики прогнозируют в регионе ветер до 24 м/с, град, грозы и сильный дождь. Данная информация поступила от республиканского гидрометцентра.

Неблагоприятные погодные условия обрушатся на Татарстан завтра, 13 июля. Отмечается, что во вторник в темное время суток и в дневные часы местами скорость ветра составит 15-20 м/с, а после часу дня и до десяти часов вечера скорость будет достигать 24 м/с.

13 июля ночью будет плюс 11-16 градусов, на западе - до 19, а в дневное время воздух прогреется до 26-31 градуса. В следующие два дня на Татарстан будет все так же влиять теплая и неустойчивая воздушная масса.

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