Глава Челябинска недовольна тем, как соблюдается масочный режим

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12 июля 2021, 15:04 Анна Семенова

В транспорте и магазинах усилят контроль. Фото Дмитрия Куткина

Количество проверок в городе будет увеличено

Вопрос о том, что контроль за соблюдением масочного режима в городе нужно усилить, Наталья Котова поднимает перед своими подчиненными уже во второй раз с начала лета.

Если крупные торговые сети не продают товары посетителям без маски, то в мелких магазинчиках о средствах индивидуальной защиты давно забыли и покупатели, и кассиры.

А между тем, статистика по заболевшим коронавирусом в Челябинской области растет каждый день.

Мэру в ходе аппаратного совещания отчитались о том, что 97% сотрудников магазинов маски носят. Но Наталья Котова такой ответ не приняла, парировав тем, что масочный режим соблюдается максимум в 27% случаев.

Проверки должны коснуться именно посетителей торговых точек и пассажиров общественного транспорта.

При этом градоначальница отметила, что крупные торговые сети должны обеспечивать своих покупателей средствами индивидуальной защиты.

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