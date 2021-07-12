Глава Челябинска недовольна тем, как соблюдается масочный режим

Количество проверок в городе будет увеличено
Вопрос о том, что контроль за соблюдением масочного режима в городе нужно усилить, Наталья Котова поднимает перед своими подчиненными уже во второй раз с начала лета.
Если крупные торговые сети не продают товары посетителям без маски, то в мелких магазинчиках о средствах индивидуальной защиты давно забыли и покупатели, и кассиры.
А между тем, статистика по заболевшим коронавирусом в Челябинской области растет каждый день.
Мэру в ходе аппаратного совещания отчитались о том, что 97% сотрудников магазинов маски носят. Но Наталья Котова такой ответ не приняла, парировав тем, что масочный режим соблюдается максимум в 27% случаев.
Проверки должны коснуться именно посетителей торговых точек и пассажиров общественного транспорта.
При этом градоначальница отметила, что крупные торговые сети должны обеспечивать своих покупателей средствами индивидуальной защиты.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости