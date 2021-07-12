В «Лужниках» и Гостином дворе готовы к увеличению числа желающих вакцинироваться

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12 июля 2021, 13:47

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице созданы широчайшие возможности по вакцинации от COVID-19.



«Сеть пунктов в столице постоянно расширяется, вместе с этим наращивается мощность прививочных центров. Сделать прививку от коронавируса сегодня можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, семи центрах госуслуг «Мои документы», частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах. Всего число пунктов вакцинации в Москве превысило 300, и многие точки готовы принимать в два раза больше посетителей»,- говорится в сообщении штаба.



Уточняется, что на сегодняшний день без записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва». Их режим работы был увеличен - они работают с 8:00 до 22:00, но по факту принимают до последнего посетителя.



«Также вакцинация проводится в семи центрах госуслуг «Мои документы», торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них - один из крупнейших прививочных павильон в Европе в Гостином дворе. Режим его работы был расширен - теперь сделать прививку здесь можно с 8:30. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тыс. человек в сутки, то есть в два раза больше, чем сейчас»,- подчеркивается в сообщении.



Отмечается, что для вакцинации иностранных граждан заработал крупнейший центр вакцинации в «Лужниках», пропускная способность которого составляет более 15 тыс. человек в день.



«Даже сегодня, когда со дня старта уже прошло достаточное время, его мощностей хватает, чтобы прививать в два раза больше желающих. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник», - добавили в Оперштабе.





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