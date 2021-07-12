Собянин дал старт строительству двух кластеров инновационного центра МГУ

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12 июля 2021, 13:38

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев приняли участие в торжественной церемонии начала строительства новых кластеров «Образовательный» и «Междисциплинарный» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в районе Раменки.



«Сегодня большое событие для МГУ, для города, для российской науки: на месте абсолютно депрессивной территории один за другим начинают строиться новые, современные корпуса - научно-образовательные центры. Должен сказать, что в Москве мы привыкли к масштабу стройки. Этим, наверное, никого не удивишь. Но то, что реализуется здесь по поручению президента,- это, конечно, уникальный проект для нашей страны. У нас много прекрасных университетов, есть ведущие научно-технологические корпорации мирового уровня, но нет такого симбиоза между ведущими вузами, корпорациями и инновационным бизнесом. Такой площадки практически не существует. И здесь - в центре города - рядом с лучшим университетом страны разворачивается такая стройка, которая призвана объединить потенциал Московского государственного университета, ведущих корпораций страны - «Ростеха», «Роскосмоса», «Роснефти», других корпораций, инновационного малого бизнеса, правительства Москвы, правительства Российской Федерации, под эгидой президента страны»,- сказал Сергей Собянин.



Он отметил, что инновационный научно-технологический центр МГУ должен стать ведущей площадкой, которая объединит образовательный, научный и технологический потенциал страны.



«Очень радует, что сегодня мы закладываем новый камень в фундамент будущего развития Москвы как инновационного центра мирового уровня»,- подчеркнул мэр столицы.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что общая площадь земельного участка, отведенного для создания центра МГУ, составляет 17,5 га. На этой территории центра планируется разместить девять кластеров общей площадью 455 тыс. кв. м. Флагманский кластер «Ломоносов» станет стартовой площадкой для первых резидентов. Завершить работы планируется осенью 2022 года. Остальные кластеры будут предназначены для разных видов научной и технической деятельности: «Нанотех», «Инжиниринг», «Биомед», «Космос», «Инфотех», «Геотех».



«Междисциплинарный» кластер будет посвящен междисциплинарным гуманитарным исследования и когнитивным наукам, спорту, инновационным спортивным технологиям, технологии искусственного интеллекта. «Образовательный» кластер будет отдан под размещение управляющей компании, офисов, образовательного блока, научно-технологических стартапов, проведения мероприятий.



Предполагается, что здания кластеров будут объединены площадью со сквером. Финансирование «Междисциплинарного» и «Образовательного» кластеров осуществляется за счет федерального бюджета. Завершить работы планируется до конца 2023 года.



К участию в проекте центра МГУ приглашаются стартапы, средние технологические компании, вышедшие на стадию продаж инновационной продукции, а также R&D-подразделения крупных российских компаний и международных корпораций.



С 18 декабря 2020 года на IT-платформе Московского инновационного кластера i.Moscow открыта подача заявок на получение статуса резидента центра МГУ «Воробьевы горы». Сегодня подано уже более 110 заявок от высокотехнологичных компаний.



Проекты резидентов в течение 10 лет будут освобождены от большинства налогов: налога на имущество, на прибыль и НДС - при годовой выручке до 1 млрд руб., страховые взносы в государственные внебюджетные фонды будут снижены до 14%, а для привлечения иностранных работников не потребуется отдельного разрешения.





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