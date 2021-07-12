Вильфанд сообщил россиянам об опасности «теплового стресса» в ближайшие дни

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12 июля 2021, 12:14 Источник: Звезда

pixabay.com

В ближайшие дни в центре Европейской части России, судя по всему, будут наблюдаться рекордные температурные показатели. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что температура воздуха составит плюс 35 градусов. Он назвал такую ситуацию “экстремально опасной”, призвав граждан быть бдительными.

По словам метеоролога, в российской столице даже в темное время суток будет жаркая погода. Вильфанд сообщил, что сегодня ночью в Москве было от плюс 21 градуса, а в центральной части города - от плюс 24, 25. “Это стресс тепловой”, - сказал он.

Специалист отметил, что такие показатели свойственны преимущественно турецкому югу и египетскому северу. Он добавил, что к концу недели похолодает на 3-5 градусов, ожидается небольшой дождь.

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