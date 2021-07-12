В Москве подтвердили 5403 новых случая заражения COVID-19 за сутки
12 июля 2021, 11:35
В российской столице за прошедшие сутки зафиксировали 5403 случая заражения коронавирусной инфекцией. В столичном регионе за аналогичный период обнаружили 2566 носителей COVID-19.
По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Санкт-Петербурге за последние 24 часа выявили 2029 случаев заражения. При этом за сутки в Москве доставили в больницы 1472 гражданина с коронавирусной инфекцией. В настоящее время к аппаратам ИВЛ в столице подключены 639 пациентов.
Кроме того, за сутки в Москве вылечились от COVID-19 7096 пациентов. За весь период пандемии выздоровели 1 235 697 человек. За 24 часа в столице РФ зафиксировали 107 летальных исходов пациентов с коронавирусом.
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