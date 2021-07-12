Ученый предупредил о возможном повышении средней температуры Земли на пять градусов

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июля 2021, 11:23 Турана Гулиева,

Фото: cоцсети

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" сообщил, что есть риск повышения средней температуры Земли сразу на пять градусов, если не перейти на зеленую экономику и минимизировать выбросы вредных отходов.

Ученый Роман Вильфанд отметил:"Если создавать экологически чистые производства, минимизировать вредные выбросы в атмосферу, переходить на "зеленую экономику", тогда повышение температуры не превысит 2 градусов (повышение до 1,5 градуса, как заложено в Парижском соглашении по климату, вряд ли сейчас уже возможно). Но если ничего не делать, тогда температура может вырасти сразу на 5 градусов. И вот это уже драматично".

Он также добавил:"Изменение климата неизбежно, но бояться этого процесса не стоит. Это не катастрофа! Нужно уже сейчас начинать адаптироваться к нему. Эти проблемы экономические, инженерные, управленческие".

Напомним, июнь 2021 года стал по данным метеонаблюдений самым знойным за 142-летнюю историю.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости