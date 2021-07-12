Бывшего первого вице-губернатора Приморья Усольцева приговорили к условному сроку

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12 июля 2021, 10:52

Бывший первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев признан виновным в осуществлении коммерческой деятельности во время своего пребывания на государственном посту.

Как рассказал Дальнегорский районный суд и подтвердила краевая прокуратура, с 2001 по 2011 году обвиняемый приобрёл более 400 миллионов акций одного из коммерческих обществ Дальнегорска. Когда в 2014 году Усольцев пошёл работать в краевую администрацию, от этих акций он отказываться не стал.

В следствии установили, что в течение всего времени, и даже будучи первым вице-губернатором, Усольцев продолжал получать прибыль. Только за 2016 год Усольцев заработал около восьми миллионов рублей. Кроме того, с 2006 до 2017 год Василий Усольцев увеличивал свои коммерческие активы, участвуя в деятельности учреждённого открытого акционерного общества. В следствии отметили, что он получал прибыль при добыче руды и драгоценных металлов — золота, серебра и так далее. Также в Дальнегорском районном суде уточнили, что, находясь на посту в краевой администрации Усольцев разработал план по «отмыванию» незаконных доходов. Согласно ему, в целях «узаконивания» средств он решил совершить ряд последовательных финансовых операций и сделок в виде предоставления процентных займов. В суде уточнили, что Усольцев заключил со следственными органами досудебное соглашение и добросовестно выполнял его. Из-за этого ему дали два года условно и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Учитывая более ранний приговор, обвиняемый также не может занимать должности на госслужбе и представлять власть — эти ограничения будут действовать три года. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по версии следствия, с января 2014 года по ноябрь 2017 года Василий Усольцев, являясь первым вице-губернатором Приморья, нарушал закон, участвуя в предпринимательской деятельности двух коммерческих компаний и получая с этого деньги. Чтобы скрыть преступные доходы, подозреваемый перевел более 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. Тем самым легализовал незаконно приобретённые денежные средства.

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