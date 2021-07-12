В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозой

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июля 2021, 10:59

море, фото: pixabay.com

Крымское главное управление МЧС объявило штормовое предупреждение, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Туристам и жителям полуострова рекомендуют ограничить походы в горы и отказаться от отдыха в палатках.

«Днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что возможны возникновения подтоплений, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также нарушения транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Напомним, что из-за сильных дождей в середине июня были подтоплены некоторые города Крыма, в частности, пострадали Керчь и Ялта, осадки затронули Феодосию, Ленинский и Кировский районы. На полуострове введён режим ЧС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости