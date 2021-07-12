Села Хабаровского края обрастают мусором

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12 июля 2021, 09:56

Жители сел в Хабаровском крае бьют тревогу: отсутствие мусорных полигонов превращает территории вокруг населенных пунктов в свалку под открытым небом. Мусор постоянно горит, является источником неприятных запахов и привлекает диких животных.

- По правилам, полигон должен быть лицензирован, но если вблизи крупных поселков и городов это еще возможно, то в таких маленьких селах, как наше – из области фантастики. А возить даже за несколько десятков километров никто не будет – дороги-то убитые, - рассказал житель поселка Ягодный (Комсомольский район) Дмитрий Хромов.

Сегодня практически во всех селах несанкционированные свалки расположены в пяти километрах от границы населенного пункта, как правило, вдоль основной дороги. Собственными силами – села или даже района – спроектировать, а тем более, построить полноценный мусорный полигон невозможно: денег нет.

- Что уж говорить, если на уровне края никак не могут решить вопрос с единым мусорным оператором? Вот и приходится нам закрывать глаза на проблему, а вернее, даже зажимать нос, да и отписываться от прокурорских замечаний, - посетовал глава одного из сел Ульчского района.

Между тем, отмечают специалисты, вблизи таких открытых полигонов все чаще появляются хищные звери, в том числе медведи, которые представляют реальную угрозу для людей.

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