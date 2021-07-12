«Девушке без лица» сделали операцию по пересадке кожи

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12 июля 2021, 09:24 Елена Головань, корреспондент

Фото: Instagram

«Девушка без лица» - именно это оскорбительное прозвище получила уроженка Воронежа Анна Болдырева. Ей 30 лет, и всю свою жизнь она борется за право просто быть такой как все. Ведь лицо девушки было покрыто одной сплошной обгоревшей кожей. Из-за натянутости заживших ожогов она не могла закрыть глаза и губы. Это приносило дикую боль. А об операции по пересадке кожи даже не могла и мечтать. Мы решили побеседовать с Анной и узнать ее историю ее жизни.

Впервые об этой девушке я узнала из передачи Андрея Малахова «Пусть говорят» еще в 2013 году. Сюжет получился резонансным, практически каждый второй выражал ей слова сочувствия. Да и я сама прилипла к экрану телевизора, рассматривала ее лицо. Наверное, я просто не могла поверить, что такое действительно существует. Казалось, что это приглашенная актриса в маске для Хеллоуина. Но это реальная девушка, которая каждый день вынуждена просыпаться и смотреть в зеркале на лицо «без лица».

Многие сравнивают ее с героем фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» - Фредди Крюгером. Только тот герой так и останется в кинопрокате, а вот Анна Болдырева продолжить жить в настоящем кошмаре.

И вот на днях, листая ленту Instagram, я натыкаюсь на ее фотографию. Девушке наконец-то сделали операцию по пересадке кожи с живота на лицо. Спустя столько лет мучений. И решил все один счастливый случай в переходе!

Случайности не случайны

Все произошло осенью 2020 года. Игорь Шестаков шел по переходу и увидел тетю Анны, которая просила милостыню на операцию девушке. Увидев ее фотографии, мужчина не мог поверить, что такой кошмар мог случиться с настоящим человеком. Попросил назначить с Анной встречу, вдруг чем-то удастся помочь.

Во время знакомства девушка рассказала ему историю страшной трагедии, которая изменила ее жизнь.

По одной из версий, сожительница отца в алкогольном опьянении засунула семимесячную Анну в печку. С тех пор жизнь маленькой девочки превратилась в настоящий ад. Она никогда не знала, что такое просто быть красивой.

- Меня травили и избивали ровесники, да и во взрослом возрасте издевательства не прекратились. До сих пор какой-нибудь человек может отпустить в мой адрес язвительный комментарий. Пытаются задеть. Но я на такое не реагирую, уже иммунитет. Если кто-то настырно лезет, я всегда отвечаю «смотрите на себя и на то, что происходит у вас в душе», - рассказывает Анна.

Разговаривая с Анной и слыша дрожь в ее голосе, поняла, что тема для нее, что неудивительно, очень больная, поэтому решила вновь спросить ее о судьбоносной встрече с Игорем.

«Народ начал подписываться и пошло-поехало»

После встречи мужчина долго думал, как обратить внимание общественности на ее проблему. Воронежец принял решение создать YouTube- канал («Хелпер») и начать вести блог об Анне.

- Я побывал у нее в гостях, познакомился с семьей – мужем и дочкой. Узнал, что девушка даже была вынуждена просить милостыню, ведь ни один работодатель не брал ее на работу. Все отказывали из-за внешности или просто боялись. Потом уговорил Анну начать вести еще свою страницу в социальной сети Instagram. Народ начал подписываться и пошло-поехало. Хотя до этого Анна безумно боялась выставлять свои фотографии, сейчас стеснения как не бывало – делится Игорь.

Мужчина рассказал мне, что был уверен до конца в своем решении помочь Анне. Но он предупреждал ее, готовил к тому, что добиться операции может и не получится. Но каждый раз обзванивал все больше больниц, в надежде, что какой-нибудь врач согласится.

Шаг навстречу мечте

Он отвез Анну в Москву. Один из лучших врачей нашей страны – Александр Неробеев – дал добро на нестандартную операцию и провел ее бесплатно.

Операция заняла около семи часов. Кожу пересадили с живота. И результат, по словам девушки, оказался лучше, чем она ожидала.

- Я безумно боялась того, что не смогу пережить наркоз. Были проблемы с сердцем, да и я начиталась историй про людей, которые не просыпались после операции. Но я решилась. И не пожалела. Поначалу у меня было такое ощущение, что это не мое лицо. Сейчас я привыкла, уже знаю, что это мой новый облик. Описать словами не могу, все надо прочувствовать на себе. Но результат превзошел все мои ожидания! – рассказывает Анна Болдырева

Мне казалось, что даже по телефону я «слышу» улыбку девушку. С таким трепетом и восхищением она делилась своими эмоциями, словно пыталась пережить снова и снова ту радость от случившегося.

«Сейчас я чувствую себя настоящей королевой!»

Со слов Анны, операция изменила не только ее физический облик, но и душевный. Пересадка кожи помогла убрать часть рубцов на лице и натянутость кожи, а также дала толчок к развитию.

- После операции меня пригласила на макияж известный стилист-визажист Гоар Аветисян. Девушка показала мне то, как я могу выглядеть после всех дальнейших процедур, реабилитации. Я обрела смысл жизни и любовь к себе, даже поменяла свой гардероб! Уверена в себе теперь на 100%. Если раньше я ненавидела свое отражение в зеркале, то сейчас я чувствую себя настоящей королевой! - поделилась Анна.

Игорь Шестаков, к слову, тоже заметил большие внутренние изменения в ней. Если раньше она была зажатой и неуверенной в себе, то сейчас она обрела крылья. Мужчина с ужасом вспоминает, как Анна рассказала ему случай о неудачном суициде. Однажды она съела крысиный яд из-за того, что не могла полюбить свою внешность. Но сейчас все изменилось.

Внутри Анны проснулась жизнь и любовь к ней. Сейчас девушка проходит курс реабилитации. Он продлится до декабря этого года.

- Я делаю физиотерапию, у меня есть специальная маска для лица, в которой я хожу. В ней заживают швы. Врач выписал обязательное использование жирных кремов. А еще у меня есть целый курс по разработке мимики лица, чтобы кожа растягивалась. А через месяц я снова поеду в Москву, чтобы вкалывать мою же кровь в части лица. Я готова терпеть любую боль ради достижения своей цели, - говорит девушка.

Одной пересадки кожи недостаточно

Однако стоимость таких процедур оставляет желать лучшего. Свои последние деньги Анна вложила в покупку нового дома в Краснодарском крае. Там, где она раньше жила в Воронеже, произошел страшный пожар, и старый дом не подлежал восстановлению. Второй раз огонь для Анны стал роковым. Девушка находится сейчас в большом отчаянии, но ведь лечение нужно продолжать в любом случае.

-Все это безумно дорого, дикие траты. Для лечения мне придется оплатить самолет, проживание, растворы препаратов и услуги специалистов. К тому же после заживления кожи мне нужно будет делать новые операции – на носу, бровях, ушном хряще, - поделилась переживаниями Анна Болдырева.

К сожалению, без помощи добрых людей она не сможет потянуть такие огромные суммы самостоятельно. Ей очень нужна ваша поддержка и финансовая помощь.

Помочь Анне Болдыревой можно по номеру карты 2202 -2007 -0742-6019 или через страницу в Instagram: boldyreva1716 (Анна Болдырева) или igorhelper (Игорь Шестаков).

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