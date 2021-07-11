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В пресс-службе правительства Самарской области сообщили о намерении выделить средства на восстановление лесов в Тольятти

, 22:35 Источник: РИА Новости

В пресс-службе правительства Самарской области сообщили о намерении выделить средства на восстановление лесов в Тольятти
pixabay.com

Власти Самарской области направят дополнительные деньги на восстановление лесов в Тольятти после серьезного пожара. Денежные средства выделят из областного бюджета. Этой информацией поделились в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что в минувшую субботу в Тольятти зафиксировали природный пожар. Огнем охватило территорию в 30 га. Сообщалось, что пожар возник в 1,5-2 км от санатория “Лесной” и домов. В связи с этим было принято решение о введении в городе режима ЧС.

На следующий день власти заявили, что огонь распространился уже по площади в 100 га. В региональном ГУ МЧС сообщили, что огонь прошел уже 152,6 га. Подчеркивается, что в лесах Тольятти создадут и отработают систему видеонаблюдения и фотоловушек.

“Губернатор пообещал выделить дополнительные средства из областного бюджета на восстановление тольяттинских лесов”,- передала пресс-служба.

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