Цыганков сообщил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха превысит норму на 7°С и более

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июля 2021, 21:17

pixabay.com

В российской столице наблюдается “аномально теплая погода”. Об этом сообщил в беседе с RT Анатолий Цыганков, являющийся замначальника ситуационного центра Росгидромета.

Специалист рассказал, какой погоды ждать москвичам на будущей неделе. По словам Цыганкова, антициклон установился надежно и не собирается смещаться.

“Вчера проходил размытый атмосферный фронт. Облака, ветерок, но все осадки ушли в сторону Ярославля и Владимира”, - сказал он.

По словам Цыганкова, такая же или даже более жаркая погода будет царить в Москве до субботы или воскресенья. Он отметил, что к концу следующей недели воздух прогреется до плюс 35 градусов. До этого, как сообщил Цыганков, в темное время суток будет до плюс 19, 21 градуса, а в дневные часы - до плюс 32, 34. “На 7°С и более выше нормы. Это уже считается опасным явлением”, - добавил он.

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