Ушёл из жизни на 87-м году известный художник Олег Целков

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11 июля 2021, 16:38 Источник: mk.ru

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Не стало знаменитого художника Олега Целкова. Он не дожил до 87 лет. Трагической новостью поделились в его семье.

Скончался Целков во французской столице. Иосиф Бродский называл его “самым выдающимся русским художником-нонконформистом всего послевоенного периода”.

Родную страну Целков покинул больше 45 лет назад. На этом настояло руководство СССР. Он жил и трудился в Париже с 1977 года. На родину он приезжал очень редко.

В семье Целкова сообщили, что он покинул этот мир, находясь в госпитале Сен-Антуан. Пару недель назад он лишился зрения. О дате прощания с художником информации пока нет.

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