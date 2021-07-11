Аргументы Недели Общество 13+

Один из пассажиров задержанного рейса в Шереметьево открыл аварийный люк из-за жары

, 14:03

Один из пассажиров задержанного рейса в Шереметьево открыл аварийный люк из-за жары
twitter.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "360", пассажир, летевший по маршруту Москва-Анталья, из-за душной жары открыл люк аварийного выхода.

«Москва 24» передает, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Причиной стала задержка вылета, из-за которой люди час вынуждены были сидеть в самолёте. Кондиционер не работал, поэтому многим пассажирам стало плохо.

Не вытерпев, один из пассажиров открыл аварийный люк из-за чего сработал спасательный трап. Борт сменили, а в авиакомпании создали комиссию по расследованию произошедшего инцидента.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Украинский аналитик Самусь: Великобритания готова к военному конфликту с Россией на море

Украинский аналитик Самусь: Великобритания готова к военному конфликту с Россией на море

Великобритания, чей эсминец Defender в конце июня нарушил границы Крымского полуострова, готова к военному конфликту с Российской Федерацией на море. На это указал украинский аналитик Михаил Самусь.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия

Общество