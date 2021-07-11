Один из пассажиров задержанного рейса в Шереметьево открыл аварийный люк из-за жары
11 июля 2021, 14:03 Турана Гулиева
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "360", пассажир, летевший по маршруту Москва-Анталья, из-за душной жары открыл люк аварийного выхода.
«Москва 24» передает, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Причиной стала задержка вылета, из-за которой люди час вынуждены были сидеть в самолёте. Кондиционер не работал, поэтому многим пассажирам стало плохо.
Не вытерпев, один из пассажиров открыл аварийный люк из-за чего сработал спасательный трап. Борт сменили, а в авиакомпании создали комиссию по расследованию произошедшего инцидента.
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