Против женщины, задержанной за отказ надеть маску в МФЦ возбудили уголовное дело

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11 июля 2021, 13:48 Турана Гулиева

Фото: cоцсети

По сообщениям «Новой газеты» со ссылкой на свои источники, против Валентины Мужской, которую 25 июня сотрудники полиции вынесли из здания МФЦ за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело по ст. 318 УК («Применение насилия в отношении сотрудника власти»). Информация достоверна и подтверждается адвокатом москвички Олегом Ярошиком.

Адвокат рассказал, что против ее подопечной возбудили уголовное дело: «Да, дело против нее возбудили». Однако не разгласил подробности.

Напомним, ранее женщину задержали из-за отказа сотрудникам МФЦ надеть маску. По словам Мужской, она чувствовала себя плохо, поэтому не надевала маску, однако к приезду полиции маска на ней уже была. Сотрудники полиции предложили ей пройти вместе с ними, однако гражданка отказалась, за что ее вынесли из здания МФЦ.

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