Ученый объяснил, почему коронавирус проходит бессимптомно
11 июля 2021, 13:02 Турана Гулиева
Как сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, причиной бессимптомного течения коронавируса является особенность иммунитета отдельных людей.
Природа данной особенности пока неизвестна. Однако люди, болеющие бессимптомным коронавирусом,- уверен доктор,- заражают намного больше людей, чем больные тяжелой формой.
Ранее доцент РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов рассказал, что переболевшие коронавирусом люди могут длительное время оставаться заразными, поскольку их иммунитет толерантен к вирусам.
Напомним, вирус COVID-19 появился в 2019 году в одном из городов Китая и распространился на весь мир. До сих пор он уносит жизни людей.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.