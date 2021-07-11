Ученый объяснил, почему коронавирус проходит бессимптомно

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11 июля 2021, 13:02 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

Как сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, причиной бессимптомного течения коронавируса является особенность иммунитета отдельных людей.

Природа данной особенности пока неизвестна. Однако люди, болеющие бессимптомным коронавирусом,- уверен доктор,- заражают намного больше людей, чем больные тяжелой формой.

Ранее доцент РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов рассказал, что переболевшие коронавирусом люди могут длительное время оставаться заразными, поскольку их иммунитет толерантен к вирусам.

Напомним, вирус COVID-19 появился в 2019 году в одном из городов Китая и распространился на весь мир. До сих пор он уносит жизни людей.

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