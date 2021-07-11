Анна Кузнецова: число детей с особенностями развития в России за три года выросло на шесть процентов

Число детей с особенностями развития в России за последние три года выросло на шесть процентов.
В воскресенье уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что во время рабочей поездки в Еврейскую автономную область, что в Биробиджане родители детей с ограниченными возможностями здоровья задали ей вопросы, в том числе связанные с обеспечением несовершеннолетних средствами реабилитации и лекарственными препаратами.
По словам Кузнецовой, обсуждались конкретные истории, жизненные ситуации, с которыми столкнулись родители.
С уполномоченным по правам ребенка региона, с представителями исполнительной власти, с региональной службой здравоохранения договорились решить вопросы непосредственно тех семей, которые приняли участие во встрече. Детский омбудсмен отметила, что помощь семьями, в которых растят детей с особенностями развития, нужно усиливать. Запрос сегодня на гибкие формы поддержки,- передает ТАСС.
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