Пьяные депутаты: доска позора

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июля 2021, 11:06 Карим Бенлукиль

Фото из открытых источников

Задержанный недавно за вождение в нетрезвом виде Алексей Бурнашов (депутат от "Единой России") - далеко не единственный представитель власти, позволивший себе подобного рода выходки. Ниже представлена подборка похожих происшествий, фигурантами которых являются депутаты.





1. Владимир Вдонин



Бдительность сотрудников ДПС помогает избежать трагических последствий, о которых совершенно не задумываются люди, проявляющие халатность и наплевательское отношение к законам. 30 ноября 2019 года Владимир Вдонин (депутат Законодательного Собрания пензенской области) был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Вдонин не только управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, но и при задержании "козырял" поддельными документами (удостоверением сотрудника генпрокуратуры).





2. ЧП на Волге



Пьяные происшествия не всегда обходятся без последствий. Порой все заканчивается тяжелыми увечьями или даже смертью. 18 июня 2021 на реке Волге произошел громкий инцидент с летальным исходом. Моторный катер, на борту которого находились два депутата в состоянии опьянения (Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов) сбил на скорости лодку, на которой передвигалась семья с маленьким ребенком. Протаранив надувное судно и выбросив за борт главу семьи, катер с чиновниками скрылся. Денис Безруков - отец семейства после столкновения пропал, его тело, выброшенное за борт было найдено мертвым только спустя некоторое время.



3. Александр Юрченко.



Подобные случаи происходят не только в России. Так, например, на Украине 8 июля 2021 года в центре Львова произошло ДТП, виновником которого стал народный депутат Александр Юрченко. Чиновник на своем незадекларированном автомобиле (Ford Mustang), в следствие небезопасного маневра, въехал задним ходом в Volkswagen, который двигался по главной дороге. Пострадавший начал снимать происходившее на мобильный телефон. Тогда Юрченко вышел из своей машины и пытался силой отобрать телефон из рук потерпевшего.



Приехавшие на вызов, патрули заподозрили, что виновник дтп находился в алкогольном опьянении и отвезли его на досмотр. По сообщениям СМИ подозрения подтвердились в участке результатом теста.



К сожалению, это лишь малая часть позорных историй с участием «слуг народа» - чиновников и депутатов. Единственный способ профилактики подобных случаев - максимальная огласка и энергичные действия органов власти по изгнанию из своих рядов таких деятелей.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости