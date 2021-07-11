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Cобянин заявил, что в Москве пиковые значения по COVID-19 преодолены, наблюдается некоторая стабилизация

, 10:43

Cобянин заявил, что в Москве пиковые значения по COVID-19 преодолены, наблюдается некоторая стабилизация
Сергей Собянин, фото из соцсети

Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, в настоящее время в столице наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости.

Такое заявление в воскресенье сделал московский градоначальник Сергей Собянин.

По данным столичных властей, полный курс вакцинации от коронавируса В Москве ежедневно проходят до 30 тысяч человек. Собянин не исключил, что при этом Москва "переживает очень сложные времена".

"Слава богу, мы преодолели пиковые значения. Сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости",- сказал мэр Москвы в интервью телеканалу "Россия-1".

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